Vinculan a proceso a mujer por golpear y quemar a perrita

Ana Lilia “N” fue vinculada a proceso por el delito de crueldad contra los animales en el municipio de Ixtlahuacán de los Membrillos, Jalisco.

Los hechos ocurrieron el pasado 24 de octubre en un domicilio situado en el Fraccionamiento Valle de los Olivos II, donde Ana Lilia “N” presuntamente agredió físicamente a una perrita de talla chica.

En la indagatoria resalta que la agresión consistió mediante golpes con un objeto contundente, para posteriormente sujetarla de la cabeza y el hocico con alambre y rociarle gasolina para prenderle fuego, causándole lesiones internas por calcinamiento que le provocaron la muerte.

Tras el hecho criminal, el Ministerio Público adscrito a la Vicefiscalía en Investigación Regional reunió datos de prueba para presentar el caso ante la autoridad judicial con sede en Chapala.

El juez de control resolvió dictar el auto de vinculación a proceso en contra de la imputada, imponiéndole como medida cautelar la prisión preventiva justificada por seis meses.

Además de fijar tres meses para el cierre de las investigaciones complementarias.