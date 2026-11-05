Dan fecha límite a Fiscalía de Morelos para detener a homicidas de regidor

Organizaciones sociales de Morelos marcharon este jueves para exigir que la Fiscalía de Morelos tenga resultados por el homicidio del regidor Gabriel Rivas Ríos, en máximo ocho días, de lo contrario marcharán a la Ciudad de México al Palacio Nacional, para que sus reclamos sean escuchados por la presidenta Claudia Sheinbaum y que el caso sea atraído por la Fiscalía General de la República (FGR).

Si en ocho días no nos tienen al asesino tras las rejas, que ya nos encarguen de ellos. Vámonos en caravana a la mañanera a exigir que esto lo atraiga el gobierno federal", expresó Diego Torres, líder de Colonias Unidas de Cuernavaca.

En las redes sociales se viralizó un video en el que el regidor de Morena denunció que el Secretario del Ayuntamiento, Oscar Cano y la regidora Paz Hernández actuaron como personeros de los criminales y le advirtieron que no tocara el tema de los bares en Cuernavaca.

Qué razón le dan ellos esos funcionarios, sobre todo Óscar Cano que depende directamente su designación de usted. Qué razón le dan de esos vínculos, de esa comunicación, de esa información que tienen de que la maña está metida en esos temas", cuestionó Daniel Vázquez al presidente municipal José Luis Urióstegui Salgado.

Los seguidores de Rivas Ríos también insistieron que se cancelen todos los permisos a la constructora AltoVerde Portenta, porque también sospechan que detrás de su asesinato están las denuncias que hizo contra la inmobiliaria.

Por favor, señor presidente, con todo respeto, pero también con toda energía, exigimos, no pedimos, exigimos que se aclare este asesinato, porque ya cada vez estamos más cansados, hartos, ya no sabemos qué hacer con tanta maldita inseguridad".

Por el momento, el alcalde confirmó que puso a disposición de la Fiscalía todas las grabaciones de los cabildos, también aseguró que no hay ni habrá autorización para apertura de bares en lo que resta de su administración y negó que hay permisos expedidos por esta administración a la empresa AltoVerde Portenta.