Viernes de extremos: lluvias en el centro y calor de 45 grados en el norte del país

Para este viernes, el territorio nacional experimentará un contraste climático extremo. Mientras gran parte del país, incluyendo el Valle de México, registrará lluvias de fuertes a muy fuertes, los estados del norte e interior de la República resentirán temperaturas sofocantes de hasta 45 grados Celsius.

Pararrayos y paraguas listos

De acuerdo con el Servicio Meteorológico Nacional, se prevén lluvias muy fuertes en zonas de Chihuahua, Durango, Sinaloa y Guerrero. Asimismo, se esperan lluvias fuertes en la Ciudad de México, Estado de México, Coahuila, Tamaulipas, Jalisco, Michoacán, Oaxaca, San Luis Potosí, Querétaro, Hidalgo, Puebla, Veracruz y Chiapas. Para el resto del país se pronostican chubascos y lluvias aisladas.

Calor de más de 40 grados

Por la tarde, el ambiente extremadamente caluroso predominará en el noroeste y norte de México. El termómetro alcanzará máximas de 40 a 45 grados Celsius en Baja California, Baja California Sur, Sonora, Chihuahua y Sinaloa.

Por otra parte, se esperan registros de 35 a 40 grados en estados como Durango, Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero, Morelos, Puebla, Oaxaca, Chiapas, Veracruz, Tabasco y la Península de Yucatán.

Vientos, 'Surada' y Mar de Fondo

El panorama meteorológico también incluye vientos con rachas de 40 a 60 km/h en Chihuahua, Oaxaca, Campeche y Yucatán, presentándose como componente sur (surada) en Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas.

Adicionalmente, se alertó a las zonas costeras por la presencia de mar de fondo, el cual generará un oleaje elevado de 1 a 2 metros de altura en el litoral del Pacífico, abarcando desde la costa occidental de la península de Baja California hasta Chiapas, pasando por Sinaloa, Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán y Guerrero.

Recomendación de las autoridades: Ante el calor extremo y las intensas jornadas, se exhorta a la población a mantenerse bien hidratada, evitar la exposición prolongada al Sol, vestir ropa de manga larga en colores claros y brindar especial atención a niños, adultos mayores y enfermos crónicos.