Hospitalizan a bebé tras intoxicación por drogas en Guadalajara; Fiscalía investiga el caso

Una bebé de apenas un año de edad fue hospitalizada en estado crítico luego de presentar una intoxicación por metanfetaminas en Guadalajara. La menor fue trasladada por su abuela a un hospital privado, donde los estudios toxicológicos confirmaron la presencia de esta droga sintética en su organismo.

Los hechos ocurrieron alrededor de las 22:00 horas del martes, en un establecimiento ubicado sobre la avenida Juan de Dios Robledo, en su cruce con Manuel Payno, en la colonia San Juan Bosco. La mujer llegó con la pequeña en brazos y solicitó atención médica, luego de notar que presentaba comportamientos y movimientos inusuales.

Tras realizarle diversos estudios, el personal médico detectó la presencia de metanfetaminas y dio aviso a las autoridades. Policías de Guadalajara acudieron al nosocomio para tomar conocimiento del caso y entrevistarse con la abuela, quien explicó que estaba al cuidado de su nieta, debido a que el padre de la menor presuntamente consume drogas.

La mujer relató que, durante la tarde, el hombre acudió a visitar a su hija. Sin embargo, en un momento salió de la vivienda por algunos instantes y, al regresar, encontró a la bebé con un comportamiento extraño. Ante la situación, decidió trasladarla de inmediato a recibir atención médica.

El caso fue turnado al Ministerio Público de Ciudad Niñez, instancia que abrió una investigación para esclarecer cómo la pequeña tuvo acceso a la sustancia. Entre las principales líneas de investigación se encuentra la posibilidad de que la haya ingerido accidentalmente o que alguien se la hubiera suministrado.

Debido a la gravedad de su estado de salud, la bebé fue trasladada al área de Pediatría del Centro Médico Nacional de Occidente del IMSS, donde permanece bajo atención especializada y en proceso de desintoxicación.