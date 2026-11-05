Denuncian abandono y hacinamiento de 17 perros en San Nicolás de los Garza

Entre 15 y 17 perros permanecen presuntamente en condiciones de abandono, desnutrición y falta de agua y alimento dentro de una vivienda de la colonia Los Puentes, en el municipio de San Nicolás de los Garza, Nuevo León. Un vecino denunció que los animales están rodeados de excremento y que, pese a presentar un reporte ante Bienestar Animal, después de tres semanas no había recibido atención.

La denuncia fue presentada por Carlos Cortez, quien identificó la situación hace aproximadamente tres semanas cuando trabajaba como conductor de una plataforma de transporte y se estacionó cerca del domicilio ubicado en la calle Monte Everest, entre Cerro de Pasco y Pico Misti, en el sector 11.

El mal olor proveniente de la propiedad llamó su atención. Al observar hacia el interior de una pequeña cochera, encontró a los perros hacinados y en condiciones que calificó como deplorables.

Me dio el olor y donde volteo, todos los animalitos ahí. Había uno que yo pienso ya estaba muerto, pero todos los perritos estaban en pésimas condiciones, desnutridos, llenos de excremento”, relató.

Perros viven entre excremento y presunta falta de alimento

De acuerdo con el denunciante, los animales permanecen dentro de una cochera de dimensiones reducidas, donde se acumulan heces y existen condiciones que podrían comprometer su salud.

Cortez explicó que pudo observar el interior porque el portón estaba cubierto con una malla rota, lo que permitía ver a los perros desde el exterior.

Además de la desnutrición, señaló que aparentemente no cuentan con agua ni alimento suficiente. También manifestó que algunos ejemplares presentan signos visibles de enfermedad.

Se ven enfermos, se ven desnutridos, todas las condiciones malas que te puedo describir, ellos las tienen. La cochera está llena de excremento, no pueden ni sentarse”, denunció.

El ciudadano agregó que durante el tiempo que ha dado seguimiento al caso no ha observado movimiento de personas en la vivienda, por lo que desconoce si los propietarios continúan habitando o si los animales fueron abandonados.

Denuncia ante Bienestar Animal lleva tres semanas

Ante las condiciones que observó, Carlos Cortez presentó reportes ante el municipio de San Nicolás de los Garza y Bienestar Animal para solicitar una inspección y la intervención de las autoridades.

El denunciante cuenta con el folio 931107, correspondiente a su reporte ante Bienestar Animal.

Sin embargo, aseguró que, pese al tiempo transcurrido, no se había realizado una inspección en el domicilio. Incluso, cuando acudió directamente al municipio, recibió como respuesta que las autoridades no podían ingresar porque se trata de una propiedad privada.

Al comunicarse nuevamente para conocer el avance de su denuncia, le informaron que todavía no había sido atendida.

El reporte se tarda hasta tres semanas o cuatro en dar efecto, que se me hace mucho. Ahorita hablé hace rato y me dijeron que todavía no la atienden”, expresó.

Vecino pide rescate de los perros en San Nicolás

La principal exigencia de Carlos Cortez es que las autoridades municipales revisen las condiciones del inmueble, determinen la situación de los animales y, en caso de confirmarse el abandono o maltrato, realicen las acciones necesarias para garantizar su protección.

También pidió que los perros reciban atención veterinaria y puedan ser trasladados a un espacio donde cuenten con alimento, agua y condiciones adecuadas, así como la posibilidad de encontrar un hogar.

El denunciante advirtió que la acumulación de excremento y los malos olores también representan una preocupación para los habitantes de la colonia Los Puentes, debido a las condiciones de insalubridad que podrían generarse en el sector.

Hasta el momento de la publicación, el municipio de San Nicolás de los Garza no había emitido una postura oficial sobre el reporte ni informado si se realizaría una inspección en la vivienda.

La denuncia permanece a la espera de atención, mientras los vecinos solicitan la intervención de las autoridades para verificar el estado de los entre 15 y 17 perros que presuntamente permanecen en el inmueble.