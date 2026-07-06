Tristeza, fiesta y tensión marcan el adiós del Tri; el último aliento mundialista

La derrota de 3-2 frente a Inglaterra, que marcó ayer el fin de la participación de México en el Mundial, desató una oleada de emociones encontrada que transformaron las plazas públicas del país.

Mientras miles celebraron lo que muchos consideraron una de las mejores actuaciones del conjunto nacional, en estados como Jalisco, la fiesta se vio manchada por ataques con objetos contra policías.

Y es que los operativos de seguridad reforzados, mezclados con un intenso calor en algunos sitios, así como una lluvia torrencial en otros, llevó a las y los mexicanos a cerrar la participación de México en el Mundial, reconociendo que, aunque eliminado, compitió sin bajar los brazos hasta el último momento.

En Guadalajara, por ejemplo, durante el partido, aficionados se enfrentaron con la policía de Jalisco, en el cruce de las calles Galería y Juárez, en el centro.

De acuerdo con informes, los elementos habrían sido agredidos al acudir a atender un reporte que advertía sobre varios sujetos que presuntamente incitaban a la violencia desde la infraestructura urbana.

Al llegar, fueron recibidos con ataques, por lo que activaron el protocolo de defensa, contención y atención a situaciones de peligro; no obstante, no se reportaron personas detenidas.

Si bien el Fan Fest de la ciudad reunió a 40 mil 320 personas, en la Glorieta de la Minerva se congregaron por lo menos 40 mil personas, mismas que encontraron consuelo en un abrazo.

Uno de los últimos reportes fue que más de 159 mil personas salieron a diferentes puntos de Jalisco.

Algo similar se vivió en Monterrey, Nuevo León, donde miles de aficionados se volcaron a la Explanada de los Héroes en la Macroplaza y al Fan Fest celebrado en el Parque Fundidora para seguir la transmisión del juego del Mundial.

Mientras que en Veracruz, el ánimo no decayó entre los que festejaron en plazas y calles en las diferentes regiones.

Coincidieron en que fue la garra del equipo que salió a dar un buen juego en la cancha el que los motivó.

En Xalapa, frente a la catedral iluminada, la gente cantó, lanzó espuma y ondeó banderas mientras repetía que “se jugó con garra”.

En el puerto de Veracruz, los festejos se mezclaron con el bullicio nocturno: familias enteras, jóvenes con la camiseta del Tri y grupos que seguían revisando jugadas en sus celulares. “Perdimos, pero se sintió como triunfo”, dijo un aficionado mientras grababa el ambiente.

En Chihuahua, sin cerveza y rodeados de policías, unos 100 fanáticos festejaron en la Glorieta de Pancho, la derrota de la selección mexicana ante Inglaterra.

Luego de los primeros festejos que dejaron un saldo de varias personas atropelladas que agredieron a un asustado conductor, el gobierno de Chihuahua prohibió el consumo de bebidas embriagantes en las calles.

En contraste, en Saltillo, Coahuila, miles de coahuilenses salieron a las calles a festejar una de las mejores actuaciones de la selección mexicana en mundiales de fútbol, al concluir su participación contra su similar de Inglaterra con un marcador de 3 a 2 a favor del equipo inglés, en las calles del primer cuadro de la ciudad de Saltillo.

En Aguascalientes, un grupo de aficionados fueron limitados a celebrar por policías, quienes los quitaron de la Glorieta Benito Juarez, por lanzar espuma a vehículos.

En Mérida, Yucatán, a pesar de la eliminación y que previamente se reportaron cortes en la electricidad, algunos aficionados se conglomeraron en el Monumento a la Patria.

Finalmente, en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, más de 26 mil 500 personas se concentraron en el estadio Víctor Manuel Reina para ver el partido. Fue así como el país se despidió de la participación de México en el tercer Mundial que hospeda.

Con información de Karla Méndez, Lourdes López, Aracely Garza, Carlos Coria R., Alma Gudiño, Rolando Aguilar y Gaspar Romero

El reporte nacional

La afición despidió con vítores a figuras como Julián Quiñones, Raúl Jiménez y Gilberto Mora, tras la derrota ante Inglaterra, en el Estadio Azteca:

GUERRERO. Aprovechando las pantallas instaladas, guerrerenses se hicieron presentes en las festividades. Rolando Aguilar

VERACRUZ. Miles de jarochos se reunieron en la Macroplaza del malecón del puerto para mostrar su apoyo. Especial

NUEVO LEÓN. La Explanada de los Héroes y el Fan Fest lucieron abarrotados desde temprano, en el Parque Fundidora. Especial

Atacan bar tras derrota; matan a uno

Un hombre perdió la vida tras ser atacado a balazos la noche del domingo afuera de un bar ubicado en la colonia Palo Escrito, comunidad perteneciente al municipio de Emiliano Zapata, en Morelos.

El hecho ocurrió en dicho establecimiento, donde vecinos y testigos solicitaron apoyo luego de escuchar detonaciones de arma de fuego y observar a una persona herida.

Paramédicos acudieron al lugar y confirmaron que la víctima ya no presentaba signos vitales, debido a las lesiones que presentaba en diversas partes de su cuerpo. La zona quedó resguardada mientras personal de la Fiscalía General del Estado llevó a cabo las diligencias correspondientes y el levantamiento del cuerpo, para iniciar las investigaciones.

De manera preliminar, una versión indica que el hombre era perseguido por sujetos armados que le dieron alcance.

Pedro Tonantzin