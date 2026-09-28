Tormenta en Manzanillo deja severas inundaciones y autos arrastrados

Una fuerte tormenta sorprendió este lunes a los habitantes de Manzanillo, Colima, provocando encharcamientos en distintos puntos, ingreso de agua a algunas viviendas y el desplazamiento de vehículos debido a la fuerza de las corrientes.

La intensidad de las precipitaciones también generó complicaciones para la movilidad, por lo que Protección Civil de Manzanillo pidió a la población evitar salir de sus hogares o centros de trabajo si no es estrictamente necesario.

“Ante las intensas lluvias que se registran en el municipio de Manzanillo, se recomienda a la población evitar salir de sus hogares o espacios de trabajo”, informó la corporación a través de sus redes sociales.

Protección Civil señaló que las lluvias han generado encharcamientos en distintos puntos del municipio y exhortó a evitar transitar por vialidades donde exista acumulación de agua.

La dependencia informó además que se atienden reportes derivados de las condiciones climatológicas y pidió a la población mantener la calma.

“Pedimos a la ciudadanía mantener la calma y tener paciencia mientras los servicios de emergencia se trasladan y llegan a los sitios reportados”, señaló Protección Civil del municipio de Manzanillo a través de sus redes sociales.

Cientos de manzanillenses quedaron varados tanto en vehículos como en sitios en donde se tuvieron que resguardar, ya que las calles se llenaron de agua. En algunos casos tuvieron que salir de ellos antes de ser arrastrados por la fuerza del agua.

En videos que circulan en redes sociales se aprecia cómo algunos vehículos fueron cubiertos por el agua y, en otros casos, fueron arrastradas algunas mototaxis, un servicio de transporte utilizado en el puerto de Manzanillo.

Una vez terminada la tormenta, elementos de la Armada de México apoyaron a peatones para cruzar entre vialidades inundadas con el uso de vehículos de la Marina.

Fue lluvia de temporada

Aunque la presencia de la tormenta tropical Rachel mantiene bajo vigilancia al litoral del Pacífico, la lluvia registrada esta mañana en Manzanillo no corresponde a un efecto directo de este sistema. Personal de Protección Civil confirmó que se trata de una lluvia normal de la temporada.

El reporte de las 06:00 horas ubicó a Rachel a unos 720 kilómetros al sur-sureste de Manzanillo, mientras que sus principales efectos de lluvia se concentraban en Guerrero y Oaxaca.

Las condiciones actuales en Manzanillo corresponden a una combinación de humedad y las condiciones propias de la temporada de lluvias, después del paso de Polo por las costas del occidente del país. Las autoridades mantienen vigilancia en la región precisamente ante la posibilidad de nuevas precipitaciones y encharcamientos.

Las autoridades mantienen el llamado a evitar zonas inundadas, no intentar cruzar corrientes de agua y atender las recomendaciones de Protección Civil.