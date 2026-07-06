Último fin de semana mundialista en México, registró 132 homicidios dolosos

Durante el pasado fin de semana, el último con actividad del Mundial de Futbol en el país, se cometieron 132 homicidios dolosos, de acuerdo con las cifras preliminares del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP).

En esta ocasión, Chihuahua y Sinaloa se ubicaron como las entidades con mayor violencia letal, con 12 personas asesinadas, por estado.

En la Ciudad de México se cometieron 11 homicidios dolosos, de los cuales 7 ocurrieron el domingo 5 de julio, siendo el día con mayor violencia durante el fin de semana.

En la Ciudad de México se cometieron 11 homicidios dolosos, de los cuales 7 ocurrieron el domingo 5 de julio. Cuartoscuro

En Baja California se reportaron 10 casos, de acuerdo con el Informe Víctimas reportadas por delito de homicidio, Fiscalías Estatales y Dependencias Federales del SESNSP.

En Guanajuato y Tabasco fueron 9 personas asesinadas, por entidad; en el Estado de México y Jalisco se registraron 7 casos, por estado; en Nuevo León, Sonora y Veracruz se cometieron 6 asesinatos, por estado.

Durante el pasado fin de semana fueron asesinadas 5 personas en Michoacán y Morelos, por entidad; en Chiapas, Oaxaca y Puebla fueron 4 casos por estado; y 3 casos en Guerrero.

El informe del Secretariado estableció que en los primeros 5 días de julio fueron asesinadas 201 personas, para un promedio de 40.2 casos por día.