“Torito” pirotécnico provoca explosión en tienda; hay 23 lesionados

En tragedia terminó la fiesta patronal en la comunidad Los Trapiches, en Veracruz, cuando los buscapiés de un “torito cuetero” alcanzaron el tanque de gas isobutano instalado en el refrigerador de una tienda y provocó una explosión que dejó 23 personas lesionadas, entre ellas tres menores de edad.

El estallido evidenció la ausencia de protocolos de seguridad en celebraciones comunitarias, donde la pirotecnia es utilizada sin la supervisión de expertos.

La fiesta en honor a San Pedro y San Pablo culminaba en las calles. La gente eufórica observaba las luces de los fuegos artificiales, cuando uno de los buscapiés salió disparado hacia una tienda en la calle 3 de mayo y alcanzó al tanque, el cual aparentemente presentaba una fuga. El estallido provocó una onda expansiva que reventó puertas, ventanas y generó un incendio en el inmueble.

De acuerdo con los primeros reportes de Protección Civil, la explosión alcanzó a varias personas que convivían durante la fiesta patronal. También lesionó a músicos, vecinos y asistentes que se encontraban adentro y fuera del local. Tres personas fueron catalogadas como gravemente heridas por quemaduras y traumatismos.

Explosión en una tienda provocada por un torito cuetero Foto: Especial

El Hospital General IMSS‑Bienestar de Misantla activó Código Naranja ante la llegada masiva de lesionados. Dos pacientes fueron trasladados al Hospital de Martínez de la Torre y uno más al Centro de Alta Especialidad (CAE) de Xalapa debido a la gravedad de sus lesiones. Los tres menores lesionados permanecen estables.

Elementos de Bomberos, Cruz Roja, Sedena, Policía Estatal y Municipal atendieron la emergencia. El alcalde René Omar Jaén Domínguez confirmó el saldo y aseguró apoyo a las familias afectadas. Sin embargo, surgió una severa crítica por el mal uso de pirotecnia durante festividades locales, donde los toritos encuetados operan sin perímetros de seguridad, sin supervisión técnica y sin control sobre materiales inflamables cercanos.

La comunidad permanece en alerta ante posibles daños estructurales en viviendas contiguas, mientras peritos evalúan los daños por el estallido.

Explosión en una tienda provocada por un torito cuetero Foto: Especial

Explota polvorín en Hidalgo

Por Emmanuel Rincón

Días atrás, una fuerte explosión registrada en la comunidad de La Blanca en el municipio de Santiago de Anaya, Hidalgo, movilizó a cuerpos de emergencia y autoridades locales, luego de que un polvorín sufriera un estallido que generó alarma entre los habitantes de la zona.

De acuerdo con los reportes, el incidente ocurrió en un área destinada al almacenamiento de material pirotécnico, donde dos barriles que contenían pólvora detonaron por causas que aún son investigadas por las autoridades competentes.

El estruendo fue escuchado a varios metros de distancia y provocó daños considerables en la estructura donde se encontraba resguardado el material explosivo.

Sin embargo, pese a la magnitud del estallido, no se reportaron personas lesionadas ni víctimas fatales.

Tras el incidente, elementos de Protección Civil y corporaciones de seguridad acudieron al lugar para realizar una inspección y verificar que no existiera riesgo de nuevas explosiones.

Asimismo, se implementaron medidas preventivas para resguardar la zona mientras se desarrollaban las labores de evaluación.

Las autoridades informaron que únicamente se registraron pérdidas materiales, aunque será necesario realizar un peritaje para determinar el monto de los daños y establecer las causas exactas que originaron la detonación.

El hecho generó preocupación entre vecinos de La Blanca, quienes observaron la movilización de los servicios de emergencia.

Las investigaciones continúan para esclarecer las circunstancias en que ocurrió el accidente y confirmar que el sitio cumplía con las medidas de seguridad correspondientes para el manejo de pólvora.