De tomar el sol a la Fiscalía: turistas arman 'zafarrancho' en Boca del Río | VIDEO

Un incidente registrado en la zona centro de Boca del Río terminó con varias personas provenientes de la Ciudad de México a disposición de la Fiscalía General del Estado de Veracruz, luego de que presuntamente incurrieran en diversas conductas ilícitas.

En redes sociales circulan videos del zafarrancho entre turistas de la Ciudad de México y elementos de tránsito y policía de Boca del Río, que rápidamente se han viralizado.

De acuerdo con información proporcionada por el Ayuntamiento de Boca del Río, los involucrados habrían sido detectados mientras conducían de manera negligente y temeraria, presuntamente bajo los efectos del alcohol.

La autoridad municipal señaló que, además de las posibles infracciones al Reglamento de Tránsito, también se les atribuyen presuntos actos de alteración del orden público y agresión contra funcionarios públicos.

Hasta el momento, los hechos son materia de investigación y las conductas señaladas deben considerarse presuntas, hasta que la autoridad competente determine las responsabilidades. Captura de imagen.

La atención del hecho generó congestionamiento vehicular en la zona centro de Boca del Río, mientras elementos de las autoridades intervenían y realizaban las acciones correspondientes.

Tras el incidente, las personas involucradas fueron trasladadas a la subunidad de la Fiscalía General del Estado ubicada en Boca del Río, donde quedaron a disposición de las autoridades ministeriales.

Será la Fiscalía la encargada de integrar la investigación y determinar si existen elementos para establecer responsabilidades y definir la situación jurídica de los involucrados.

El caso también comenzó a circular en redes sociales, donde fueron difundidos videos relacionados con el incidente.

En uno de los materiales se observa presuntamente un vehículo circulando en sentido contrario y realizando maniobras consideradas temerarias, situación que habría contribuido a la intervención de las autoridades.

Hasta el momento, los hechos son materia de investigación y las conductas señaladas deben considerarse presuntas, hasta que la autoridad competente determine las responsabilidades correspondientes conforme a derecho.