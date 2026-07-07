¿La Tierra tiembla más? La UNAM aclara mito tras sismos en Venezuela

Los terremotos registrados recientemente en distintas partes del mundo, entre ellos el doblete sísmico ocurrido en Venezuela, no significan que la actividad sísmica del planeta esté aumentando, aseguró la especialista en Geociencias de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), Ericka Alinne Solano Hernández.

La académica explicó que la Tierra está en constante movimiento y todos los días ocurren sismos; sin embargo, la rapidez con la que hoy circula la información y la amplia cobertura mediática generan la percepción de que estos fenómenos son cada vez más frecuentes.

“Nuestro planeta está en constante movimiento. Lo que ha cambiado es que ahora conocemos prácticamente de inmediato lo que ocurre en cualquier parte del mundo”, explicó la profesora de la Licenciatura en Geociencias de la Escuela Nacional de Estudios Superiores (ENES) Morelia.

Como ejemplo mencionó el caso de Venezuela, donde dos terremotos de magnitud 7.2 y 7.5 ocurrieron con apenas 39 segundos de diferencia, un fenómeno conocido en sismología como “doblete”, poco frecuente y distinto de la secuencia habitual de un sismo principal seguido de réplicas.

Debido a la cercanía temporal y espacial entre ambos movimientos, muchas personas percibieron el evento como un solo sismo de larga duración.

La especialista explicó que el noroeste de Venezuela se ubica en una zona donde interactúan las placas del Caribe, la Sudamericana y un sistema complejo de fallas geológicas, por lo que es posible que el primer terremoto haya transferido esfuerzos que detonaron el segundo, hipótesis que deberá confirmarse con estudios posteriores.

Añadió que la limitada instrumentación sismológica en algunas regiones venezolanas dificulta obtener información definitiva sobre el origen y las características de ambos eventos durante las primeras horas posteriores al desastre.

Aunque los dobletes sísmicos son poco comunes, existen antecedentes importantes, como el ocurrido en Turquía en 2023 y otro registrado en la región de Ometepec, Guerrero, en 1982.

La investigadora recordó que las placas tectónicas se desplazan apenas entre cinco y 10 centímetros por año, pero durante ese movimiento acumulan enormes cantidades de energía que, al liberarse de manera repentina, originan los terremotos.

Subrayó que actualmente no existe tecnología capaz de predecir con precisión cuándo o dónde ocurrirá un sismo, por lo que la mejor herramienta para reducir riesgos sigue siendo la prevención.

En ese sentido, recomendó que las familias cuenten con un plan de emergencia, definan puntos de reunión y preparen una mochila con agua, alimentos, medicamentos, linterna, radio, baterías, documentos importantes y provisiones para mascotas, además de participar en simulacros y conocer las zonas de menor riesgo dentro de sus viviendas.