El T-Mec Se Mantiene Hasta El 2036: Presidenta Claudia Sheinbaum

Ante la negativa de Estados Unidos por dar continuidad al T-MEC hasta el 2046, la Presidenta de México, Claudia Sheinbaum, destacó que el tratado comercial entre México, Estados Unidos y Canadá, se mantiene hasta el 2036, con revisiones anuales, con las que se seguirá buscando las mejores condiciones para el país.

Desde Palacio Nacional, en su conferencia de prensa matutina, la Presidenta Claudia Sheinbaum, defendió que se impulsará la producción de contenidos nacionales, e incluso, en cualquier momento de los 10 años que continuará vigente el acuerdo comercial, los tres gobiernos de Norteamérica podrán retomar la prórroga hasta el 2046.

“Es muy importante, el tratado se mantiene hasta 2036. En cualquier momento los tres gobiernos pueden decir: ‘se prolongan otros 16 años’. En estos 10 años siguientes y las revisiones anuales, son revisiones que tienen que ver con esta visión de los Estados Unidos de mayor proteccionismo. Y nosotros estamos buscando la mejor de las condiciones para nuestro país y poder contribuir para fortalecer el contenido regional y disminuir el contenido que viene de otras partes del mundo. Y hay certidumbre en la inversión”, sostuvo.

La Mandataria federal enfatizó que hay certidumbre económica y de inversiones, al mantenerse fuerte el peso frente al dólar.

“No hubo un cambio. Se esperaba por todos que esa fuera la posición de Estados Unidos y no hay nerviosismo de que vaya a pasar algo con la economía mexicana”, destacó.

En su intervención, el secretario de Economía, Marcelo Ebrard, informó que el próximo 20 de julio, llegará al país una delegación estadounidense para continuar con las conversaciones acerca del T-MEC. El encargado de las negociaciones con Estados Unidos en materia económica, aseguró que no se esperan modificaciones sustantivas y se mantendrá el objetivo de que la relación comercial con Estados Unidos sea la mejor respecto a otros países.

“La estrategia que está siguiendo la Presidenta Sheinbaum respecto a la administración Trump es una de las más exitosas entre todos los demás países, esto es objetivo no lo digo solo porque sea el secretario de Economía, te lo digo como mexicano. No tiene sentido discutir eso, no tiene sentido esperar que le vaya mal a México, nos va a ir bien, le está yendo bien a México, tienes no solo la evidencia del tipo de cambio, las exportaciones, por supuesto que esperaríamos pronto tener otras cosas positivas.

Marcelo Ebrard puntualizó que México es uno de los pocos países con un Tratado vigente, por lo que la vigencia del T-MEC, y que tenga un sistema de revisiones, otorga certidumbre.