Sheinbaum se reúne con exportadores mexicanos

Este jueves, la presidenta Claudia Sheinbaum se reúne en Palacio Nacional con empresarios mexicanos que encabezan empresas exportadoras.

En la reunión estará presente, entre otros, el secretario de Economía, Marcelo Ebrard.

El encuentro con empresas incluidas en el programa de la Industria Manufacturera, Maquiladora y de Servicios de Exportación (IMMEX) tendrá como fin informar de las condiciones en que se desarrollan las negociaciones del Tratado Comercial con Estados Unidos y Canadá.

La denominación INMEX se ha otorgado por el gobierno de México a las empresas que importan temporalmente materias primas, insumos, maquinaria y equipos sin pagar el Impuesto General de Importación ni el IVA, siempre y cuando los productos terminados sean exportados posteriormente.

Recientemente Ebrard destacó que el gobierno de México tuvo que robustecer la vigilancia en torno a las empresas con denominación IMMEX porque había casos en que los productos importados no eran enriquecidos en México, sino que se mantenían en el país aprovechando las ventajas arancelarias y eran introducidos indebidamente en el mercado nacional.

Reproducir La presidenta Claudia Sheinbaum se reúne esta tarde, en Palacio Nacional, con empresarios mexicanos que encabezan empresas exportadoras

Ampliarán inversiones en Querétaro y Chihuahua

Por otra parte, este miércoles se anunciaron a la presidenta Claudia Sheinbaum inversiones para Querétaro y Chihuahua por más de 147 millones de dólares.

La mandataria recibió en Palacio Nacional al director ejecutivo de Safran, Olivier Andriès, así como a su equipo.

En sus redes sociales, la titular del Ejecutivo expuso que en Palacio Nacional recibió “al director ejecutivo de Safran, Olivier Andriès, así como a su equipo; me informaron la ampliación de inversiones en México para la industria aeronáutica. En Querétaro y Chihuahua han destinado más de 147 millones de dólares y creado dos mil 300 empleos. Avanzamos en el desarrollo con bienestar”.

La industria aeronáutica es una de las de mayor desarrollo en México y es prioritaria en el Plan México que planteó la titular del Ejecutivo desde 2025.

Revisión del T-MEC impulsará crecimiento y atraerá inversiones

Por Ximena Mejía

El secretario de Economía, Marcelo Ebrard, aseguró que la revisión anual del T-MEC permitirá al país atraer más inversiones y abrir una agenda común con Estados Unidos para reducir la dependencia de importaciones de otros países.

Al participar en la conferencia matutina de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, el titular de Economía consideró que la negativa de Estados Unidos por aplazar el T-MEC podría ofrecer una oportunidad al país para aumentar su crecimiento económico y no depender de otros países en la producción de algunos productos.

El tener vigente el tratado y una agenda común con Estados Unidos para reducir dependencia hacia el exterior, hacia otras regiones, son para México una buena posibilidad de inversión. Pienso que México va a tener una oportunidad muy importante en estos años para aumentar su importancia y su crecimiento económico”, argumentó.

El secretario de Economía, Marcelo Ebrard, aseguró que la mayor incertidumbre era la posibilidad de que Estados Unidos se retirara del tratado. Sostuvo que el objetivo compartido es fortalecer la producción en Norteamérica, un proceso en el que consideró que México tendrá una participación relevante.

Sobre la incertidumbre económica ante las constantes revisiones al T-MEC, el funcionario federal dijo que esperaría que no ocurra, porque el mercado internacional ya esperaba que Estados Unidos no diera aplazamiento al tratado.

Ebrard descartó que se vean afectados el empleo y las inversiones, luego de que Estados Unidos rechazara extender la vigencia del T-MEC. A pesar de las preocupaciones manifestadas por la IP, el titular de Economía sostuvo que la revisión anual del T-MEC permitirá a México atraer más inversiones.