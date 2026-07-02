PVEM celebra coordinación con Guardia Nacional en combate a delitos ambientales en Tamaulipas

La Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (PROFEPA), en coordinación con la Guardia Nacional, desmanteló una infraestructura clandestina destinada a la producción de carbón vegetal dentro del Área Natural Protegida Sierra de Tamaulipas. Durante el operativo conjunto, las autoridades federales lograron el aseguramiento de más de 8.3 toneladas de producto ilegal y madera derivada de tala no autorizada, un golpe al mercado negro de recursos forestales que puso de relieve la necesidad de reforzar los mecanismos de vigilancia y aplicación de la ley en la entidad.

El Partido Verde Ecologista de México celebró el éxito de la intervención y destacó que la participación de la corporación de seguridad en este tipo de diligencias forma parte de un esquema legal impulsado directamente por su bancada en el Congreso de la Unión. Este marco jurídico, aprobado y publicado formalmente mediante un decreto en diciembre de 2025, faculta a los órganos ambientales a solicitar el apoyo de la fuerza federal durante inspecciones en campo cuando se detecten riesgos operativos o condiciones hostiles que dificulten la actuación de los inspectores.

De acuerdo con el posicionamiento del instituto político, la integración de la Guardia Nacional en tareas de preservación ecológica contribuye de manera directa a inhibir conductas ilícitas, pues incrementa la presencia institucional en zonas de alta presión ambiental que suelen ser blanco de grupos delictivos. Asimismo, se detalló que este respaldo otorga mayores garantías de protección y certeza a los funcionarios que ejecutan las revisiones en regiones apartadas o de difícil acceso.

Finalmente, el partido enfatizó que la coordinación estrecha entre las instancias ambientales y las fuerzas de seguridad del Estado resulta un eje fundamental para prevenir daños irreversibles a los ecosistemas locales. Las autoridades señalaron que la continuidad de estos operativos conjuntos es prioritaria para fortalecer el cumplimiento de la normativa vigente, combatir la impunidad en delitos ambientales y garantizar la protección integral del patrimonio natural del país.