‘Gama’, integrante de Guerreros Unidos, pasará más de 54 años en prisión por secuestro

La Fiscalía General de la República (FGR) obtuvo una sentencia condenatoria de 54 años y 10 meses de prisión contra Rolando “N”, alías Gama, al acreditarse su responsabilidad en los delitos de delincuencia organizada, secuestro y delitos contra la salud, relacionados con hechos ocurridos en Iguala, Guerrero.

Además de la pena privativa de la libertad, un juez federal impuso al sentenciado una multa de 290 mil 258 pesos, ordenó el pago de la reparación del daño a la víctima del secuestro —cuyo monto será determinado mediante un incidente de liquidación— y suspendió el ejercicio de sus derechos políticos y civiles.

De acuerdo con la investigación encabezada por el Ministerio Público de la Federación (MPF), adscrito a la Fiscalía Especializada en materia de Delincuencia Organizada (FEMDO), Rolando “N” participó, junto con otra persona, en el secuestro de una víctima ocurrido en abril de 2015 en Iguala, Guerrero.

Las indagatorias establecieron que la víctima fue privada de la libertad y trasladada en un vehículo; posteriormente fue rescatada por agentes federales.

Fue detenido meses después en Iguala

La FGR informó que Rolando “N” fue detenido en julio de 2015 en la colonia Centro de Iguala, Guerrero, como resultado de las investigaciones realizadas por las autoridades federales.

Las pesquisas también permitieron establecer su presunta pertenencia a una organización criminal que operaba en la región y que estaba dedicada principalmente al secuestro y a delitos contra la salud. De acuerdo con la acusación, una de sus funciones era privar de la libertad a las víctimas.

El sentenciado permanece interno en el Centro Federal de Readaptación Social (Cefereso) Número 5 Oriente, ubicado en Villa Aldama, Veracruz, donde cumplirá la condena impuesta por la autoridad judicial.