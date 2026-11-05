Vales de papel: por qué la seguridad no es un detalle en el estímulo de fin de año

Para una persona trabajadora, el vale de fin de año equivale a poder adquirir alimentos y artículos básicos en las fiestas de diciembre. Por eso, cuando el Gobierno de la Ciudad de México adquiere vales de papel de manera consolidada, la seguridad del instrumento es parte central de la compra.

Así lo reflejan las bases de la Licitación Pública Nacional SAF-SARMA-DGRM-LP-06-26, correspondiente al ejercicio fiscal 2026, y así lo aplicó el acto de fallo. Previsión del Trabajo, S.A. de C.V., conocida como Previvale, fue desechada, entre otras razones, porque no acreditó las medidas de seguridad contra la falsificación en los vales muestra que presentó. Tampoco acreditó que el papel de seguridad fuera propiedad del emisor ni que contara con la materia prima para imprimirlos, como indicaban las bases, pues el insumo correspondía a un tercero.

Por qué importa cada punto

Prevención de la falsificación. Un vale de papel circula de mano en mano y se canjea en establecimientos. Si puede imitarse, el perjuicio recae en quien lo recibe y en el comercio que lo acepta. Las medidas de seguridad en los vales muestra son la primera evidencia de que el instrumento resiste ese riesgo.

Control de la cadena de producción. Que el emisor sea dueño del papel de seguridad y cuente con la materia prima es una forma de asegurar que controla el proceso desde el origen. Cuando ese insumo depende de un tercero, el control sobre cuánto se imprime, con qué material y bajo qué resguardo se diluye.

Confianza de las personas usuarias. Un vale solo cumple su propósito si las y los trabajadores tienen certeza de que será aceptado y de que tiene respaldo. La seguridad física del documento sostiene esa certeza.

Cuidado de los recursos públicos. Se trata de un estímulo financiado por el gobierno para su plantilla laboral. Exigir seguridad comprobada protege tanto el dinero público como el beneficio de quienes lo reciben.

La lección para futuras compras

Declarar que se cumple no basta. Las bases pedían demostrarlo, y el fallo muestra que la falta de acreditación tiene consecuencias. En un instrumento que equivale a efectivo, la seguridad es una condición para poder participar.