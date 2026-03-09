Reinaugura Sheinbaum hospital "La Pastora" en CDMX; será centro oncológico para la mujer

Este lunes 9 de marzo de 2026, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, reinauguró el hospital de La Pastora, ubicado en la alcaldía Gustavo A. Madero que ahora será especializado en oncología.

La mandataria explicó en la reapertura del hospital que el inmueble fue construido en 2016 por la entonces jefatura delegacional, pero quedó en desuso y fue recuperado durante la pandemia de covid para atender a pacientes de esa enfermedad.

Es un modelo que vamos a replicar en el país. Fue un hospital cuando yo era jefa de gobierno. Lo inició la alcaldía y quedó abandonado. Cuando el covid lo rehabilitamos”, explicó.

Todo lo anterior fue dado a conocer en el marco de la conferencia mañanera de la jefa de Estado que en esta ocasión se trasladó a la demarcación ya mencionada, donde además se reveló que la inversión realizada en la rehabilitación del nosocomio, tuvo un costo de 222 millones de pesos por parte del IMSS-Bienestar.

El hospital se dedicará a la detención, atención y combate a los diversos tipos de cáncer que afectan a las mujeres. Héctor López

En este acto, la primera presidenta del país estuvo acompañada de los secretarios de Salud (Ssa), David Kersenobich; de Las Mujeres, Citlali Hernández; y el titular del IMSS-Bienestar, Alejandro Svarch.

Además estuvo presente la jefa de gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada Molina, quien especificó que el hospital se dedicará a la detección, atención y combate a los diversos tipos de cáncer que afectan a las mujeres.

Por último, se especificó que el Hospital Oncológico para la Mujer La Pastora tras su rehabilitación cuenta con 22 camas censables, cinco no censables, dos quirófanos especializados, 20 sillones de quimioterapia, tres mastógrafos, dos mastógrafos de tomosíntesis, un mastógrafo de estereotaxia, así como un tomógrafo.

Reproducir

fdm