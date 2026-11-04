Magnicharters, oficialmente en quiebra; inicia etapa de liquidación de activos

A más de seis meses de suspender sus operaciones y dejar a miles de pasajeros sin vuelos ni servicios turísticos contratados, Magnicharters fue declarada formalmente en quiebra por una jueza federal.

Esto supuestamente abre la etapa de liquidación de sus activos para intentar cubrir las deudas con trabajadores, clientes y otros acreedores.

La resolución fue emitida por la titular del Juzgado Primero de Distrito en Materia de Concursos Mercantiles, quien determinó procedente la solicitud presentada por Grupo Aéreo Monterrey, de los hermanos Bojórquez Maza, ante el incumplimiento generalizado de sus obligaciones financieras.

¿Qué implica la quiebra de Magnicharters?

Como parte de la sentencia, se ordenó que el síndico que sea designado inicie las diligencias para inventariar y tomar posesión de los bienes de la compañía, entre ellos documentos contables, archivos electrónicos, dinero en caja y otros activos que se encuentren bajo su resguardo o en poder de terceros. Éstos podrán ser administrados y, en su caso, vendidos para cubrir los compromisos pendientes.

La declaratoria ocurre después de que el pasado 30 de junio, Excélsior documentó que un grupo de 91 agentes de viajes independientes preparaba acciones legales contra los propietarios de Magnicharters por el probable delito de fraude.

En ese momento, los afectados reclamaban la devolución de 12 millones 481 mil pesos correspondientes a paquetes turísticos que incluían vuelos, hospedaje y traslados que nunca pudieron concretarse.

Ahora, con la declaratoria de quiebra, los pasivos de Magnicharters se estiman en alrededor de 800 millones de pesos entre trabajadores, pasajeros y otros acreedores.

¿Cuánto debe Magnicharters a trabajadores y agencias?

Entre las obligaciones figuran aproximadamente 161 millones de pesos por compromisos laborales, cerca de 150 millones con agencias de viajes y 80 millones con el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM), por servicios aeroportuarios y arrendamiento de hangares.

Aunque la quiebra abre un procedimiento para identificar y liquidar los bienes de la empresa, queda pendiente determinar cuánto dinero podrá recuperarse y qué proporción corresponderá a cada uno de sus acreedores. Para los pasajeros y agentes de viajes que denunciaron, la resolución judicial representa un nuevo capítulo en la disputa.

*mcam