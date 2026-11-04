Colima reduce 83% sus homicidios con inteligencia naval

La incorporación de inteligencia naval, operaciones especiales, patrullajes focalizados y una profunda reestructura de la policía estatal modificó durante 2026 el esquema de seguridad en Colima, entidad que logró reducir 83% los homicidios dolosos entre abril y septiembre.

De acuerdo con el último análisis de la Armada de México (Semar), en abril, el estado registró 63 asesinatos, la cifra mensual más alta del periodo referido. Cinco meses después, en septiembre, el número cayó a 11 casos.

El nuevo modelo tiene como eje la estrategia Baluarte, desplegada conjuntamente por la Semar, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana estatal y las instituciones que forman parte del Gabinete de Seguridad.

A diferencia de esquemas concentrados principalmente en reaccionar después de un hecho delictivo, el objetivo es anticiparse a las organizaciones criminales mediante inteligencia, investigación, vigilancia permanente y presencia operativa en zonas consideradas prioritarias.

Elementos de seguridad realizan vigilancia por cuadrantes en Colima, donde el territorio se dividió en zonas con responsabilidades específicas para los elementos desplegados. Ilustraciones: JC Gutiérrez

En entrevista para Excélsior, el teniente de navío Fabián Ricardo Gómez Calcáneo, secretario de Seguridad y Protección Ciudadana de Colima, explicó que la estrategia combina las capacidades de la Unidad de Inteligencia Naval, Operaciones Especiales de la Marina Armada y la estructura, policial estatal.

Estamos implementando la inteligencia naval, tenemos el apoyo de la Armada de México, tanto de la Unidad de Operaciones Especiales como de la Unidad de Inteligencia Naval”, dijo.

La intención, explicó, es trasladar ese modelo a las corporaciones locales para que los policías desarrollen capacidades de investigación que permitan identificar objetivos, integrar información y actuar antes de que se cometa un delito.

Los resultados operativos acumulados durante 2026 incluyen la detención de 607 personas, entre ellas 11 objetivos identificados por las autoridades como prioritarios por su presunta participación dentro de estructuras criminales.

También fueron aseguradas dos toneladas 214 kilogramos de cocaína, 392 kilogramos de metanfetamina y más de 15 kilos de marihuana. A esta cifra se suman 90 armas de fuego, 4 mil 464 cartuchos, 88 inmuebles y 81 vehículos presuntamente vinculados con actividades ilícitas.

Parte de la transformación comenzó en febrero con la llegada de Gómez Calcáneo a la dependencia estatal. Además de la implementación de Baluarte, se puso en marcha un Plan de Vigilancia Comunitaria por Cuadrantes, mediante el cual el territorio fue dividido en zonas con responsabilidades específicas para los elementos desplegados.

El secretario reconoció que fue necesario replantear toda la operación de la institución, desde su estructura administrativa hasta la manera en que los policías patrullan las calles.

Uno de los cambios más visibles ocurrió en el parque vehicular. De acuerdo con el funcionario, al asumir el cargo encontró alrededor de 10 patrullas disponibles para determinadas tareas operativas. Actualmente, se cuenta con 85 patrullas y 120 unidades operativas, además de personal naval comisionado temporalmente en labores de seguridad pública.

La presencia de elementos navales, aclaró, no pretende sustituir permanentemente a la Policía estatal. Paralelamente comenzó el reclutamiento y preparación de nuevos elementos civiles que deberán ocupar progresivamente esos espacios.

Policías estatales de Colima, con 700 promociones, unas 100 homologaciones y un programa de más de 250 casas con financiamiento preferencial, como parte de la política de dignificación policial. Ilustraciones: JC Gutiérrez

La reestructura también alcanzó las condiciones laborales de los policías. Gómez Calcáneo sostuvo que encontraron personal que acumulaba entre 20 y 25 años de servicio sin ascensos importantes. La administración estatal puso en marcha más de 700 promociones y alrededor de 100 homologaciones, acompañadas, según explicó, de incrementos salariales.

Otra vertiente es el acceso a vivienda para los elementos. El programa destinado a policías contempla más de 250 casas mediante esquemas de financiamiento preferencial, como parte de lo que las autoridades denominan una política de dignificación policial.

Para el secretario, fortalecer a las corporaciones locales resulta indispensable frente al poder financiero que mantienen las organizaciones criminales. El propósito es reducir vulnerabilidades internas, profesionalizar a los elementos y recuperar capacidades de investigación que durante años permanecieron rezagadas.

El principal desafío continúa concentrándose en Manzanillo y la franja costera. Por su importancia comercial y su posición geográfica, el puerto representa un punto estratégico tanto para la economía nacional como para las organizaciones dedicadas al tráfico de drogas y precursores químicos.

Sin embargo, la operación de seguridad no se limita al recinto portuario. Abarca las rutas terrestres, el litoral y municipios cercanos, además de las colindancias con Jalisco y Michoacán.

Mientras la Semar mantiene operaciones para interceptar cargamentos en instalaciones portuarias, alta mar y costas, las fuerzas estatales buscan desarticular estructuras criminales en tierra.

Reproducir Un acto de tortura fue cometido por elementos de la Dirección de Seguridad Pública del Municipio de Coquimatlán

Gómez Calcáneo aseguró que la prioridad es construir investigaciones antes de realizar una intervención. En lugar de depender exclusivamente de detenciones en flagrancia, dijo, se pretende identificar objetivos, obtener órdenes de aprehensión y actuar cuando las carpetas estén suficientemente integradas.

Pese a la reducción registrada en homicidios, las propias autoridades reconocen que el problema de seguridad no está resuelto.

La siguiente fase de Baluarte contempla mantener la presión sobre las organizaciones criminales, reforzar los corredores considerados de riesgo y consolidar un modelo preventivo para evitar que la disminución de los delitos de alto impacto sea únicamente temporal.

El reto ahora será sostener las cifras. En una entidad marcada durante los últimos años por la violencia vinculada a la disputa entre organizaciones criminales, pasar de 63 homicidios en abril a 11 en septiembre representa un cambio significativo, pero convertir esa reducción en una tendencia permanente será la verdadera prueba de la estrategia.