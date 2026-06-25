Se registra Gladyz Butanda en el proceso de Morena para defender la transformación en Michoacán

Acompañada por militantes, simpatizantes, líderes y fundadores del Movimiento Regeneración Nacional (Morena), Gladyz Butanda Macías formalizó su registro para contender en el proceso interno por la Coordinación Estatal de Defensa de la Transformación y la Soberanía Nacional en Michoacán. En el marco de la apertura de los registros partidistas de cara a los retos de organización territorial del movimiento, la aspirante destacó la urgencia de mantener una estructura basada en el diálogo directo con las comunidades y las bases militantes.

Durante su mensaje posterior al registro, Butanda Macías enfatizó que el proyecto de la Cuarta Transformación en la entidad pertenece a la colectividad y no a intereses particulares. Señaló que el estado se encuentra en una etapa crucial donde resulta indispensable consolidar los avances institucionales logrados y edificar el "segundo piso" del movimiento sociopolítico, respondiendo a las demandas de justicia social y desarrollo equitativo en cada una de las regiones michoacanas.

“Vamos con la frente en alto a defender lo que hemos logrado y a construir el futuro de Michoacán. En Michoacán, la transformación ya arrancó y nadie la va a detener. Como mujer, como arquitecta y como una servidora pública que se ha formado en la justicia social, sé perfectamente cómo traducir los ideales de nuestro movimiento en realidades para las familias michoacanas. Sé cómo se construye la paz desde las causas, cómo se detona el desarrollo en las regiones y cómo se cuida la unidad de nuestro partido: con diálogo y con respeto a las bases”, manifestó.

Asimismo, hizo hincapié en la representatividad de género en la vida pública del país y del estado, apuntando que el protagonismo de las mujeres en la toma de decisiones no responde a una simple cuota obligatoria, sino a una renovación profunda en las formas de gobernar con honestidad, transparencia y proximidad social. La aspirante reafirmó su compromiso de recorrer de manera permanente los municipios, las comunidades indígenas y los modelos de autogobierno locales.

Finalmente, Gladyz Butanda Macías llamó a mantener la cohesión interna y a cerrar filas en torno a las directrices nacionales del partido. Aseguró que su plan de trabajo consistirá en llevar el mensaje de la presidenta de la República, Claudia Sheinbaum Pardo, a todos los sectores productivos y sociales de Michoacán, garantizando una defensa firme de la soberanía nacional y la continuidad de las políticas públicas orientadas al bienestar de la población en situación de vulnerabilidad.