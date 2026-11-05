Empleados del PJF anuncian protesta y cierre de sus edificios en NL

Empleados del Poder Judicial Federal (PJF) anunciaron que mañana viernes cerrarán sus edificios, así como la avenida Constitución, en Monterrey, en protesta por un examen de evaluación que, aseguraron, no depende de sus conocimientos, sino de una calificación subjetiva que pone en riesgo su permanencia en el puesto.

De acuerdo con la información que proporcionaron los inconformes, les impusieron un examen para poder seguir trabajando y tienen que acreditarlo para continuar en sus cargos.

No obstante, aseguraron que el problema es que la prueba solo mide 40 por ciento de conocimientos y el otro 60 por ciento depende de la calificación de desempeño que les otorgue el juez o magistrado titular, así como de otros parámetros subjetivos.

“Es decir, si no le caes bien al titular o no estás sometido al lineamiento que te dé, aun y cuando esté contra la ley, quien decide es el titular”, precisaron.

Del examen quedan excluidos los trabajadores de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, así como los magistrados y jueces.

El cierre está contemplado a partir de las 09:00 horas y los trabajadores se estarán turnando para mantener cerrados los edificios a lo largo de todo el día.

Los inconformes precisaron que no tienen problema con que los evalúen, pero pidieron que se utilicen criterios objetivos y que su estabilidad laboral no dependa de ello.

“Quien salga mal, que reciba apercibimiento y capacitación, y quien salga bien que reciba bono de productividad”, plantearon.

Mencionaron que la medida va en contra de los derechos humanos y convierte dicho examen en un instrumento de coacción.