Previvale queda fuera de la licitación de vales de fin de año del Gobierno de la CDMX por incumplir su propuesta técnica

Previsión del Trabajo, S.A. de C.V., conocida como Previvale, no cumplió con los requisitos de la propuesta técnica de la Licitación Pública Nacional SAF-SARMA-DGRM-LP-06-26, para la adquisición consolidada de vales del estímulo de fin de año de las personas trabajadoras del Gobierno de la Ciudad de México, correspondiente al ejercicio fiscal 2026. Por esa razón fue desechada en el acto de fallo.

De acuerdo con el fallo, la empresa incurrió en incumplimientos en tres frentes:

Documentación. Los documentos de su propuesta no estaban rubricados por el representante legal. Tampoco presentó la carta de responsable solidario en original y firmada por dicho representante, requisito de las bases para garantizar que las cadenas comerciales ofertantes otorguen descuentos a las personas usuarias.

Capacidad operativa. No acreditó la titularidad ni la capacidad operativa del call center con el que atendería a las personas usuarias de los vales.

Seguridad de los vales. No demostró que cumple con las medidas de seguridad contra la falsificación en los vales muestra presentados. Tampoco acreditó que el papel de seguridad fuera propiedad del emisor ni que contara con la materia prima para imprimirlos, como exigen las bases. En ambos casos, el insumo correspondía a un tercero.

Las bases de una licitación son iguales para todos los participantes, y su cumplimiento es condición para que una propuesta sea evaluada en igualdad de circunstancias.

El acto de fallo es público y puede consultarse en su transmisión íntegra: https://www.youtube.com/watch?v=GolH6NtwGx4