Pide Sheinbaum a empresarios cuidar inversiones

La presidenta Claudia Sheinbaum pidió este jueves a empresarios mexicanos tranquilidad y seguir trabajando en torno al Plan México, afirmó el presidente de la CONCAMIN, Alejandro Malagón. La titular del Ejecutivo se reunió en Palacio Nacional con representantes de los sectores electrónico, acero, manufacturero, maquiladores, autopartes, del hogar, y con líderes de cámaras empresariales.

“El mensaje de la Presidenta es, vamos a trabajar sobre el Plan México, sigamos cuidando las inversiones, démosle tranquilidad. Si lo vieron con los mercados, los mercados no cambiaron, digamos, ¿por qué? Porque tenemos una certeza para que México siga avanzando con el tratado”, expuso Malagón.

El dirigente empresarial añadió que la presidenta les pidió aprovechar las plataformas creadas por la actual administración para agilizar las inversiones, las exportaciones y la apertura de nuevas unidades de negocio.

Reproducir Para Malagón, hay coincidencia con el gobierno federal respecto a que la continuación durante diez años es una buena noticia.

Respecto al Tratado Comercial, Malagón señaló que hay coincidencia con el gobierno federal respecto a que la continuación durante diez años es una buena noticia y no se descarta una reconsideración del gobierno de los Estados Unidos en el futuro. El encuentro se desarrolló a partir de las 17:00 horas en Palacio Nacional y se prolongó por cerca de dos horas.

En el encuentro estuvieron también el Secretario de Economía, Marcelo Ebrard; el titular del SAT, Antonio Martínez; el titular de la Agencia Digital, José Merino; y la coordinadora del Consejo Económico y de Relocalización, Altagracia Gómez.

De acuerdo con Malagón, en un inicio se trató de un encuentro con empresas incluidas en el programa de la Industria Manufacturera, Maquiladora y de Servicios de Exportación (IMMEX). La denominación [IMMEX] se ha otorgado por el gobierno de México a las empresas que importan temporalmente materias primas, insumos, maquinaria y equipos sin pagar el Impuesto General de Importación ni el IVA, siempre y cuando los productos terminados sean exportados posteriormente. Durante la reunión, sin embargo, Ebrard aprovechó para informar sobre el proceso de revisión del Tratado.