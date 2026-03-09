De obligación a recomendación, ¿qué estado dejó de usar el cubrebocas por sarampión?

Luego de un mes de su implementación como medida adicional a la vacunación para proteger a la comunidad educativa contra el sarampión, derivado de los altos índices de contagios, una entidad determinó que dicho uso pasó de ser obligatorio a sólo una recomendación.

De esta forma, el estado de Jalisco, por medio de la Secretaría de Salud local confirmó el pasado viernes 6 de marzo la fecha en que concluirá el uso de cubrebocas en los planteles escolares del Área Metropolitana de Guadalajara.

En este contexto, la dependencia señaló que es a partir de hoy lunes 9 de marzo de 2026 cuando esta disposición en escuelas dejó de ser obligatorio y pasó a ser una recomendación para las personas que aún no han recibido la vacuna contra el sarampión.

A partir del 9 de marzo, el uso de cubrebocas en planteles escolares del Área Metropolitana de Guadalajara deja de ser obligatorio”, explicó.

Lo anterior lo dio a conocer la Secretaría a través de sus redes sociales oficiales, dejando en claro que sólo se suspendió el uso del cubrebocas más no la vacunación contra el ya citado virus, anunciando fechas, lugar y horarios para que los que aún no cuenten con la dosis acudan a aplicársela.

Vacúnate contra el sarampión y protege tu salud y la de tu familia. Auditorio Benito Juárez, los días 7, 8, 14 y 15 de marzo en un horario de 11:00 a.m. a 5:00 p.m.”, se puede leer en el posteo.

¿En qué municipios ya no será obligatorio?

La dependencia estatal detalló que la obligatoriedad del uso de cubrebocas en escuelas aplicó durante 30 días en estos municipios metropolitanos, los cuales ya no tendrán que acatar la medida:

Tlaquepaque.

Tlaquepaque. Tonalá.

Guadalajara.

Zapopan.

El Salto.

Tlajomulco de Zúñiga.

Ixtlahuacán de los Membrillos.

Por último, es necesario señalar que Jalisco acumula cuatro muertes por sarampión y más de cuatro mil contagios durante el actual brote 2025-2026, por lo que la población no deberá confiarse demás y acatar las recomendaciones y acudir a los centro de vacunación.

