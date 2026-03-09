Inicia la semana con dinerito; esta letra cobra hoy la Pensión del Bienestar

Este lunes 9 de marzo, se mantiene activo el pago de la Pensión del Bienestar, correspondiente al segundo bimestre del presente 2026, que comprende el mes de marzo-abril.

En este sentido, la Secretaría del Bienestar señaló que si tu apellido inicia con la letra G hoy podrás hacer efectivo el cobro ya sea por medio de cajero automático o directamente en las ventanillas de las más de 3 mil sucursales del Banco del Bienestar.

De esta forma, cuatro sectores de la población podrán acceder a los diferentes montos que reparte el gobierno de México por medio de la dependencia federal ya antes citada a adultos mayores, personas con discapacidad, mujeres bienestar y madres trabajadoras.

Dichas personas deberán estar pendientes del depósito bancario que se estará haciendo a las cuentas correspondientes de la institución bancaria ya antes señalada. Cabe mencionar que para localizar el banco más cercano, esta se puede consultar el sitio: ubicatubancodelbienestar.bienestar.gob.mx

Es necesario precisar que la dispersión de fondos se realiza de manera escalonada, conforme se marca en el calendario publicado por la dependencia federal el pasado 2 de marzo, día en que comenzaron los depósitos:

LUNES 9 y MARTES 10 de marzo, letra G

LUNES 9 y MARTES 10 de marzo, letra G MIÉRCOLES 11 de marzo, letras H, I, J, K

JUEVES 12 de marzo, letra L

VIERNES 13 y MARTES 17 de marzo, letra M

MIÉRCOLES 18 de marzo, letras N, Ñ, O

JUEVES 19 de marzo, letras P, Q

VIERNES 20 y LUNES 23 de marzo, letra R

MARTES 24 de marzo, letra S

MIÉRCOLES 25 de marzo, letras T, U, V

JUEVES 26 de marzo, letras W, X, Y, Z

Para consultar la fecha exacta de su depósito, los beneficiarios pueden lo pueden hacer en la página oficial de la dependencia: gob.mx/bienestar. Sobre los montos que estarán recibiendo las personas, estos varían según sea el programa social al que estén inscritos:

Pensión Adulto Mayor recibirán 6 mil 400 pesos; Personas con Discapacidad, 3 mil 300 pesos; Mujeres con Bienestar un monto de 3 mil 100 pesos y Madres Trabajadoras obtendrán mil 650 pesos.

Es necesario tener en cuenta que este periodo de pagos estará activo hasta el jueves 26 marzo, además de que el Programa Sembrando Vida recibirá su apoyo correspondiente el próximo 10 de marzo.

fdm