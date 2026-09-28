Tragedia en Sinaloa: matan a mujer embarazada y su bebé muere en quirófano

Una mujer con siete meses de embarazo fue asesinada a balazos. Los médicos intentaron salvar la vida al bebé, pero falleció durante la intervención quirúrgica, dentro de una clínica particular en la ciudad de Los Mochis, al norte de Sinaloa.

La mujer fue identificada como Fernanda, de 31 años de edad, atacada a balazos por al menos un sujeto desconocido en la puerta de su casa, en la colonia 12 de Octubre.

Al escuchar el disparo, una persona que se encontraba dentro del inmueble la trasladó a bordo de un vehículo particular, pero los médicos la declararon sin vida al llegar al hospital.

En un intento por salvar la vida del bebé, el cuerpo fue sometido a una cesárea, pero algunos minutos después de iniciado el proceso se informó de su fallecimiento.

Personal de la Fiscalía General del Estado se trasladó al hospital para dar fe de lo ocurrido y otros elementos acudieron al inmueble donde se registró el ataque en contra de la mujer embarazada.

De acuerdo con los reportes policiacos, Fernanda habría resultado herida en la cabeza, por lo que poco pudieron hacer para salvarle la vida. Sin embargo, hasta el momento se desconoce el motivo del ataque.

Después de lo ocurrido, elementos de las distintas corporaciones realizaron recorridos en el sector, tratando de encontrar alguna evidencia que los conduzca hacia la persona responsable.

La FGE informó que había iniciado una carpeta de investigación por la muerte de Fernanda y su bebé de siete meses de gestación, quien perdió la vida en el quirófano.