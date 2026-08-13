México repatría a 36 connacionales afectados por terremoto en Colombia

La Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) informó que, por instrucciones de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, México concretó la repatriación de 36 connacionales afectados por el sismo registrado en Colombia el pasado 10 de agosto.

El operativo permitió el regreso de personas mexicanas que se encontraban en condiciones de vulnerabilidad tras las afectaciones provocadas por el movimiento telúrico.

Atendiendo la máxima prioridad de la política exterior de proteger a nuestras y nuestros connacionales en el exterior”, precisó la SRE, la madrugada de este jueves “procedente del Aeropuerto de Matecaña, en la ciudad de Pereira, Colombia, arribó una aeronave C-130 Hércules con 36 connacionales que se encontraban en ese país en condiciones de vulnerabilidad tras las afectaciones del sismo sucedido el pasado 10 de agosto”.

La Cancillería señaló que las personas repatriadas recibieron acompañamiento durante el traslado. SRE

Mexicanos regresan a salvo a México

La Cancillería señaló que las personas repatriadas recibieron acompañamiento durante el traslado y confirmó que se encuentran fuera de peligro.

Todas las personas mexicanas repatriadas estuvieron acompañadas por personal de la Secretaría de Relaciones Exteriores y de la Secretaría de la Defensa Nacional, y se encuentran a salvo y en buen estado de salud”, detalló el comunicado.

El retorno se realizó mediante uno de los aviones de transporte estratégico de la Fuerza Aérea Mexicana (FAM) que habían viajado a Colombia con ayuda humanitaria.

Aterrizaje en la Base Aérea Militar de Santa Lucía

De acuerdo con la información oficial, el grupo de 36 mexicanos aterrizó a las 00:30 horas en la Base Aérea Militar de Santa Lucía, Estado de México.

El grupo de personas mexicanas aterrizó a las 00:30 horas en la Base Aérea Militar de Santa Lucía, Estado de México, a bordo de uno de los aviones de transporte estratégico de la Fuerza Aérea Mexicana (FAM) que partieron ayer por la mañana con ayuda humanitaria para el país sudamericano”.

El mismo operativo que llevó asistencia humanitaria a Colombia permitió facilitar el regreso de los connacionales que enfrentaban condiciones de vulnerabilidad a raíz de los daños ocasionados por el sismo.

El Gobierno de México reiteró su firme compromiso con la protección de las y los mexicanos en el exterior. Asimismo, puso a disposición de quienes requieran asistencia u orientación consular el teléfono de emergencia de la Embajada de México en Colombia: +57 313 878 6028.

Hasta ayer, la embajada en Bogotá había recibido 120 llamadas en su teléfono de emergencia, mediante las cuales 213 mexicanos solicitaron apoyo o asistencia consular.

El avión de la Fuerza Aérea Mexicana en la que se trasladó de regreso al grupo de mexicanos fue un Hércules C-130 que fue utilizado este miércoles para el envío de ayuda humanitaria para las familias damnificadas por el sismo en la región colombiana de Chocó.

El gobierno mexicano contempla el envío total de 58.5 toneladas de ayuda humanitaria, consistente en 2 mil 562 despensas con alimentos no perecederos, las cuales son transportadas vía aérea, mediante tres vuelos logísticos ayer miércoles, hoy jueves y mañana viernes.