Colombia rechazó apoyo de la Defensa en rescate por certificación: Sheinbaum

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, informó que el gobierno de Colombia no aceptó la brigada de rescate de la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa) debido a trámites de certificación solicitados por ese país.

Al iniciar su conferencia matutina, la jefa del Ejecutivo explicó que pese a ello, se mantiene el envío de ayuda humanitaria, con despensas e insumos médicos.

Les comenté que a Colombia habían ido los rescatistas, la brigada de rescatistas del ejército, pero no. Pidieron certificación por parte de Colombia, están certificados, pero ahora piden otra certificación. Entonces estamos llevando a través de aviones Hércules despensas, insumos médicos y otras cosas que solicitaron”, indicó.

La mandataria aclaró que los elementos de la Defensa Nacional han ido a 98 países para ayudar en las catástrofes, luego de que el gobierno del presidente de Colombia, Abelardo de la Espriella, restringió el ingreso de rescatistas internacionales.

Cabe mencionar que el gobierno de aquel país determinó que las brigadas extranjeras de búsqueda y salvamento deben contar estrictamente con la certificación de la red de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres de la ONU.

De acuerdo a lo expuesto, solamente podrán ayudar en el rescate elementos de Estados Unidos, Israel, El Salvador y Ecuador.

Para aclarar que la brigada de la Secretaría de la Defensa Nacional de rescatistas pues no fue aprobada por el gobierno de Colombia. Está lista para salir en cualquier momento. Bueno, han ido a 98 países a rescatar y a trabajar eh por la gente solidariamente. Es importante que se conociera esta información porque ayer se tenía la información de que sí habían ido, pero hoy me hizo la aclaración en el gabinete de seguridad”, puntualizó.

De acuerdo a lo expuesto, solamente podrán ayudar en el rescate elementos de Estados Unidos, Israel, El Salvador y Ecuador. AFP

Sheinbaum resalta experiencia de la Defensa y Marina

Aunado a lo anterior, la primera presidenta del país resaltó la experiencia de la Defensa Nacional y la Marina con el Plan DN-III y Plan Marina, para la ayuda en catástrofes.

En el caso de la Secretaría de la Defensa Nacional y la Secretaría de Marina, ustedes saben que hay mucha experiencia con el Plan Marina y el Plan DNIII. Hay mucha capacitación, formación, hay un trabajo que ya tiene muchos años y sobre todo la actitud solidaria y profesional de los elementos de las Fuerzas Armadas capacitados para estos temas”, sostuvo.

La Mandataria federal aseguró que continúa el ofrecimiento de ayuda al igual que la dieron a Venezuela cuando sufrió el doble terremoto el 24 de junio de 2026 y con la ayuda a Canadá con los incendios con brigadistas de la Comisión Nacional Forestal (Conafor)

Ahí donde requieran apoyo, ahí vamos a estar como fue el caso reciente de Venezuela, en el caso de Canadá pero con los brigadistas contra incendios de la Comisión Nacional Forestal, estuvieron en Canadá y ahí donde se requiere apoyo de nosotros, ahí vamos a estar. Pero bueno, tiene que venir de parte de los países”, señaló.