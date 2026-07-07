México regresa al top 10 mundial en captación de inversión extranjera

Por Carolina Rojo

México se ubicó entre las 10 economías del mundo con el mayor flujo de Inversión Extranjera Directa (IED) durante 2025, al captar 41 mil millones de dólares, informó la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo (UNCTAD) en su Informe de Inversión Mundial 2026.

Esta cifra representa un incremento en comparación con los 38 mil millones de dólares registrados en 2024, año en el que el país ocupó la posición 11 global. Con este resultado, la economía mexicana avanzó un peldaño y regresó al grupo de los diez principales receptores internacionales, un sitio que no ocupaba desde 2021.

El reporte del organismo multilateral detalla que México se mantiene como el segundo mayor receptor de estos flujos en América Latina, solo detrás de Brasil. El avance nacional responde a su integración en las redes regionales de producción de Norteamérica y a la continuidad de inversiones en los sectores de servicios y manufactura vinculados al fenómeno de la relocalización de cadenas productivas (nearshoring).

La lista global es encabezada por Estados Unidos, con 277 mil millones de dólares. Le siguen Singapur (151 mil millones), Hong Kong (116 mil millones), China (105 mil millones), Brasil (77 mil millones), Reino Unido (75 mil millones), Alemania (74 mil millones), Canadá (67 mil millones) y Emiratos Árabes Unidos (48 mil millones).

A pesar del repunte, la UNCTAD señaló que el panorama para 2026 presenta cautela debido a la incertidumbre en políticas comerciales y tensiones geopolíticas globales.