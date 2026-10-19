México presentará denuncia por muerte de mexicano bajo custodia del ICE: Sheinbaum

El Gobierno de México presentará una denuncia ante autoridades de Estados Unidos por la muerte de otro connacional bajo custodia del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), ocurrida en un centro de procesamiento migratorio de Laredo, Texas. Con este caso, suman 18 mexicanos fallecidos bajo custodia o durante operativos migratorios desde enero de 2025, según el recuento de la Cancillería.

La presidenta Claudia Sheinbaum confirmó este lunes que el mexicano había sido detenido en junio y que, de acuerdo con sus familiares, padecía diabetes e hipertensión. La familia también señaló que posiblemente no recibía todos los medicamentos que necesitaba.

Este compatriota fue detenido en junio y la familia, lo que nos dijo, es que él sufría de diabetes e hipertensión y, probablemente, no tenía todos los medicamentos”, declaró la mandataria durante su conferencia de prensa matutina.

La causa de la muerte todavía no ha sido determinada. El fallecimiento ocurrió el sábado 17 de octubre en el Centro de Procesamiento Río Grande, en Laredo, Texas, una instalación migratoria operada por GEO Group para el ICE.

Sheinbaum exige proteger los derechos humanos

Tras conocer el fallecimiento, Sheinbaum afirmó que su administración está en contra de cualquier forma de racismo y sostuvo que México debe actuar para garantizar los derechos humanos de sus ciudadanos detenidos en el extranjero.

La mandataria informó que el canciller Roberto Velasco mantuvo contacto con los familiares y que el Gobierno mexicano emprenderá acciones legales en Estados Unidos para que se investiguen las circunstancias de la muerte y se determinen posibles responsabilidades.

También anunció que reforzará la labor de los consulados mexicanos para vigilar, dentro de sus atribuciones, las condiciones en que permanecen los connacionales detenidos, particularmente en lo relacionado con su acceso a servicios médicos.

La presidenta cerró su mensaje con una expresión de solidaridad hacia los mexicanos que viven fuera del país, a quienes reconoció como “héroes y heroínas”.

Operativo del ICE en Estados Unidos. X

¿Quién era el mexicano que murió bajo custodia del ICE?

Medios estadounidenses identificaron al fallecido como Emiliano Andrade Covarrubias, de 56 años. De acuerdo con información publicada por The Texas Tribune, el hombre fue encontrado inconsciente en su celda alrededor de las 10:00 horas del sábado, durante una revisión de seguridad del centro de detención.

El congresista estadounidense Henry Cuellar confirmó el fallecimiento al medio texano. Según los reportes, el personal intentó reanimarlo y solicitó servicios de emergencia, pero no logró salvarle la vida. La oficina del médico forense del condado de Webb realiza las investigaciones para establecer la causa del deceso.

La presidenta Sheinbaum no reveló el nombre del fallecido durante su conferencia. Los datos sobre sus padecimientos y la posible falta de medicamentos fueron proporcionados por la familia, por lo que todavía no se ha establecido si esas circunstancias tuvieron relación con su muerte.

Cancillería exige una investigación por la muerte en Laredo

La Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) exigió a las autoridades estadounidenses una investigación “pronta, exhaustiva y transparente”, de acuerdo con el comunicado 207/2026, difundido el 18 de octubre.

La dependencia informó que el Consulado General de México en Laredo fue notificado del fallecimiento por la oficina local del ICE. Tras recibir el aviso, activó el protocolo de protección consular, estableció contacto con los familiares y comenzó a brindarles asistencia.

Entre las medidas anunciadas se encuentran las gestiones diplomáticas ante el Departamento de Estado, la presentación de denuncias ante las autoridades competentes y el apoyo para que la familia pueda acceder a representación legal.

Además, México enviará una denuncia al fiscal del condado de Webb, donde se encuentra Laredo, para solicitar que se esclarezcan los hechos y se determinen las responsabilidades correspondientes.

La Embajada de México en Estados Unidos también solicitará garantías para que los cónsules puedan acceder a los centros de detención migratoria y dar seguimiento a las condiciones de los mexicanos recluidos, especialmente cuando requieren atención médica.Otro mexicano muerto… en un centro de detención de Laredo

El fallecimiento de Andrade Covarrubias se suma al de Félix Alcorta-Rodríguez, de 63 años, quien murió el 19 de junio mientras permanecía bajo custodia migratoria en Laredo.

Alcorta-Rodríguez fue encontrado inconsciente y trasladado a un hospital, donde murió. El caso también generó solicitudes de información y cuestionamientos sobre las circunstancias de su fallecimiento.

La reiteración de muertes de mexicanos bajo custodia migratoria ha elevado la presión diplomática del Gobierno mexicano sobre Estados Unidos para que se investiguen los casos y se garantice la atención médica de las personas detenidas.

De acuerdo con The Texas Tribune, Andrade-Covarrubias fue la séptima persona que murió bajo custodia del ICE en Texas durante 2026 y la segunda en una instalación migratoria de Laredo en ese año.

Mientras las autoridades forenses determinan la causa del fallecimiento, el Gobierno de México busca que la investigación avance y que se esclarezca si existieron omisiones en la atención que recibió el connacional durante su detención.