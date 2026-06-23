México, un país con parques y jardines inseguros; Morelos y Guerrero, entre los peor evaluados

Uno de los elementos que en mayor medida pueden influir positivamente en la construcción de contextos de paz y convivencia entre las personas, es contar con espacios públicos seguros, limpios, accesibles, bien iluminados y con la cercanía suficiente a la vivienda de las personas, a fin de que puedan disfrutar de ellos y avanzar en la garantía de los derechos al libre tránsito, al deporte, al sano esparcimiento, a la recreación y al medio ambiente sano, entre otros.

Los datos de la ENCIG del Inegi

De acuerdo con la Encuesta Nacional de Calidad e Impacto Gubernamental, del Inegi, la mayoría de la ciudadanía manifiesta estar insatisfecha con sus parques y jardines. La ENCIG mide cuatro dimensiones para estimar lo anterior. La primera de ellas es la relativa al horario accesible. Al respecto, 72.2% de las personas de 18 años y más consideran que sí lo es; es decir, una de cada cuatro considera que no. Los estados con los porcentajes más elevados son: Campeche, con 84.5%; Coahuila, 82.8%; Baja California Sur, 81.8%; Aguascalientes, 81.4%; Durango, 80.6%, Querétaro, 80.3%; Yucatán, 80.2% y Nuevo León, 80.1%. Las que reportan más bajos promedios en este rubro son: Chihuahua y Oaxaca, con 67.8% cada uno de ellos; Michoacán, 63.9%; Estado de México, 63.5% y Guerrero, 51.7%

Fotos: Especial.

La segunda dimensión que se mide es la relativa a la satisfacción con la cercanía de los parques y jardines; en la cual el promedio nacional es de 74.1%. Los estados con los más altos valores son: Colima, con 90%; Nuevo León, 89.3%; Yucatán, 83.8%; Campeche, 83.2%; Coahuila, 82.8% y Sinaloa, 82.6%. Las entidades peor evaluadas fueron Veracruz, con 62.7%; Hidalgo, con 61%; Oaxaca, 57.7%; Morelos, 57.2% y Guerrero, con 49.6%.

La tercera dimensión evaluada es la relativa a la imagen y limpieza de los parques y jardines, en la cual, el promedio nacional de satisfacción es de 52.3% de la población de 18 años y más. Las entidades con mayor porcentaje son Campeche, con 70.7%; San Luis Potosí, con 65.6%; Yucatán, con 63.5%: Coahuila, con 61.6% y Chiapas, con 61%. En sentido inverso, las entidades peor evaluadas son Guerrero y Sonora, con 48.4% cada una de ellas; Morelos, con 47.7%; Ciudad de México con 47.3%; Hidalgo, 46.2%; Zacatecas, con 43.5% y Estado de México con 40.3%

Foto: Especial.

Sólo una de cada tres personas ven seguridad en parques y jardines

Finalmente, la cuarta dimensión evaluada es la relativa a la seguridad de los parques y jardines, entendida en el sentido de presencia o no de delincuencia o riesgos ante la delincuencia. En ese rubro, apenas 37.9% de la población de 18 años y más manifiesta estar satisfecha con la seguridad en esos espacios, es decir, apenas una de cada tres personas. Las entidades que registran los promedios más altos son Yucatán, con 63.9%; Coahuila, 56.4%; Baja California Sur, 53.5%; Campeche, 52.5% y Nayarit, 50.9%. Las que obtienen los promedios más bajos son: Michoacán, con 28.9%; Puebla, con 27.8%; Estado de México, 27.1%; Tabasco, 26.5%; Morelos, 26.1% y Zacatecas, con 24.1%.

El resultado de la evaluación general es que, en México, únicamente 42% de la ciudadanía se manifiesta satisfecha con los parques y jardines; los estados con más altos valores son Campeche, con 58.1%; Coahuila, con 56.8%; Yucatán, con 56.3%; Aguascalientes, con 54.9% y San Luis Potosí con 52.8%. Los peor evaluados son Puebla, con 34.8%; Zacatecas, con 33.8%; Guerrero reporta 33.7%; Morelos 33.4% y Estado de México, sólo 30.7%

*mcam