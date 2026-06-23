México, un país con parques y jardines inseguros; Morelos y Guerrero, entre los peor evaluados
Sólo 42% de la ciudadanía en el país se manifiesta satisfecha con los espacios para realizar actividades recreativas
Uno de los elementos que en mayor medida pueden influir positivamente en la construcción de contextos de paz y convivencia entre las personas, es contar con espacios públicos seguros, limpios, accesibles, bien iluminados y con la cercanía suficiente a la vivienda de las personas, a fin de que puedan disfrutar de ellos y avanzar en la garantía de los derechos al libre tránsito, al deporte, al sano esparcimiento, a la recreación y al medio ambiente sano, entre otros.
Los datos de la ENCIG del Inegi
De acuerdo con la Encuesta Nacional de Calidad e Impacto Gubernamental, del Inegi, la mayoría de la ciudadanía manifiesta estar insatisfecha con sus parques y jardines. La ENCIG mide cuatro dimensiones para estimar lo anterior. La primera de ellas es la relativa al horario accesible. Al respecto, 72.2% de las personas de 18 años y más consideran que sí lo es; es decir, una de cada cuatro considera que no. Los estados con los porcentajes más elevados son: Campeche, con 84.5%; Coahuila, 82.8%; Baja California Sur, 81.8%; Aguascalientes, 81.4%; Durango, 80.6%, Querétaro, 80.3%; Yucatán, 80.2% y Nuevo León, 80.1%. Las que reportan más bajos promedios en este rubro son: Chihuahua y Oaxaca, con 67.8% cada uno de ellos; Michoacán, 63.9%; Estado de México, 63.5% y Guerrero, 51.7%
La segunda dimensión que se mide es la relativa a la satisfacción con la cercanía de los parques y jardines; en la cual el promedio nacional es de 74.1%. Los estados con los más altos valores son: Colima, con 90%; Nuevo León, 89.3%; Yucatán, 83.8%; Campeche, 83.2%; Coahuila, 82.8% y Sinaloa, 82.6%. Las entidades peor evaluadas fueron Veracruz, con 62.7%; Hidalgo, con 61%; Oaxaca, 57.7%; Morelos, 57.2% y Guerrero, con 49.6%.
La tercera dimensión evaluada es la relativa a la imagen y limpieza de los parques y jardines, en la cual, el promedio nacional de satisfacción es de 52.3% de la población de 18 años y más. Las entidades con mayor porcentaje son Campeche, con 70.7%; San Luis Potosí, con 65.6%; Yucatán, con 63.5%: Coahuila, con 61.6% y Chiapas, con 61%. En sentido inverso, las entidades peor evaluadas son Guerrero y Sonora, con 48.4% cada una de ellas; Morelos, con 47.7%; Ciudad de México con 47.3%; Hidalgo, 46.2%; Zacatecas, con 43.5% y Estado de México con 40.3%
Sólo una de cada tres personas ven seguridad en parques y jardines
Finalmente, la cuarta dimensión evaluada es la relativa a la seguridad de los parques y jardines, entendida en el sentido de presencia o no de delincuencia o riesgos ante la delincuencia. En ese rubro, apenas 37.9% de la población de 18 años y más manifiesta estar satisfecha con la seguridad en esos espacios, es decir, apenas una de cada tres personas. Las entidades que registran los promedios más altos son Yucatán, con 63.9%; Coahuila, 56.4%; Baja California Sur, 53.5%; Campeche, 52.5% y Nayarit, 50.9%. Las que obtienen los promedios más bajos son: Michoacán, con 28.9%; Puebla, con 27.8%; Estado de México, 27.1%; Tabasco, 26.5%; Morelos, 26.1% y Zacatecas, con 24.1%.
El resultado de la evaluación general es que, en México, únicamente 42% de la ciudadanía se manifiesta satisfecha con los parques y jardines; los estados con más altos valores son Campeche, con 58.1%; Coahuila, con 56.8%; Yucatán, con 56.3%; Aguascalientes, con 54.9% y San Luis Potosí con 52.8%. Los peor evaluados son Puebla, con 34.8%; Zacatecas, con 33.8%; Guerrero reporta 33.7%; Morelos 33.4% y Estado de México, sólo 30.7%
*mcam