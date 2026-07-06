La 'Mañanera' de Sheinbaum EN VIVO: Temas de la conferencia hoy 6 de julio de 2026

La presidenta Claudia Sheinbaum encabeza su conferencia mañanera del 6 de julio de 2026 desde Palacio Nacional, donde está acompañada por parte de su gabinete federal.

Sigue aquí la mañanera y conoce todos los temas de los que habló la presidenta en su conferencia de este lunes.

Mañanera de Sheinbaum hoy 6 de julio: Video completo

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7:43 Horas | Presentan calendario para la pensión del Bienestar de julio-agosto; arranca hoy

La secretaria del Bienestar, Leticia Ramírez Amaya, dio a conocer el calendario de pagos de la pensión para adultos mayores, mujeres, personas con discapacidad, y madres trabajadoras del bimestre de julio-agosto, el cual arranca a partir de hoy y concluye el próximo 29 de julio.

De acuerdo con la funcionaria, el calendario de pagos quedó de la siguiente manera: