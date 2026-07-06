La 'Mañanera' de Sheinbaum EN VIVO: Temas de la conferencia hoy 6 de julio de 2026
La presidenta Claudia Sheinbaum encabeza su conferencia desde Palacio Nacional; conoce aquí el resumen de su 'mañanera'.
La presidenta Claudia Sheinbaum encabeza su conferencia mañanera del 6 de julio de 2026 desde Palacio Nacional, donde está acompañada por parte de su gabinete federal.
Sigue aquí la mañanera y conoce todos los temas de los que habló la presidenta en su conferencia de este lunes.
Mañanera de Sheinbaum hoy 6 de julio: Video completo
7:43 Horas | Presentan calendario para la pensión del Bienestar de julio-agosto; arranca hoy
La secretaria del Bienestar, Leticia Ramírez Amaya, dio a conocer el calendario de pagos de la pensión para adultos mayores, mujeres, personas con discapacidad, y madres trabajadoras del bimestre de julio-agosto, el cual arranca a partir de hoy y concluye el próximo 29 de julio.
De acuerdo con la funcionaria, el calendario de pagos quedó de la siguiente manera:
- A - 6 de julio
- B - 7 de julio
- C - 8 y 9 de julio (Sembrando Vida)
- D, E y FF - 10 de julio
- G - 13 y 14 de julio
- H, I, J y K - 15 de julio
- L - 16 de julio
- M - 17 y 20 de julio
- N, Ñ y O - 21 de julio
- P y Q - 22 de julio
- R - 23 y 24 de julio
- S - 27 de julio
- T, U y V - 28 de julio
- W, X, Y y Z - 29 de julio