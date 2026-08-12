La 'Mañanera' de Sheinbaum EN VIVO: Temas de la conferencia hoy 12 de agosto de 2026

La presidenta Claudia Sheinbaum encabeza su conferencia mañanera del 12 de agosto de 2026 desde Palacio Nacional, donde está acompañada por parte de su gabinete federal.

Sigue aquí la mañanera y conoce todos los temas de los que habló la presidenta en su conferencia de este miércoles.

9:04 Horas | Hoy partieron dos aeronaves de la Fuerza Aérea Mexicana con ayuda humanitaria para Colombia

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo anunció que esta mañana partieron desde el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA) dos aeronaves de la Fuerza Aérea Mexicana con 19.5 toneladas de ayuda humanitaria para Colombia, así como personal especializado del Ejército para apoyar en las labores de búsqueda y rescate.

"Ayer, a través de la Secretaría de Relaciones Exteriores, nos pidieron algunos temas específicos por parte le gobierno de Colombia", dijo la mandataria y agregó que este 12, 13 y 14 de agosto se seguirá con el apoyo que consiste en el envío de 58.5 toneladas de ayuda humanitaria, entre agua, medicamentos y otros artículos.

8:11 Horas | Aumentarán becas de atletas a partir de enero de 2027

Las becas para los atletas mexicanos aumentarán a partir de enero del próximo año, así lo anunció la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, ante parte de la delegación de deportistas que representó a México en los Juegos Centroamericanos donde el país rompió récord con 407 medallas conquistadas.

"Ya no dio la otra sorpresa (Romme Pacheco), es que para el siguiente año van a aumentar las becas de todos (los atletas), a partir de enero", dijo la presidenta sin especificar el monto o porcentaje de dicho incremento.

7:58 Horas | Darán estímulo económico a atletas y entrenadores por cada medalla ganada en Centroamericanos

Los atletas y entrenadores campeones en los Juegos Centroamericanos recibirán un estímulo económico por cada medalla obtenida en lugar de premiarlos por la mejor que hayan logrado, así lo anunció Rommel Pacheco, titular de la Comisión Nacional del Deporte (Conade), quien destacó la participación, esfuerzo y resultado de la delegación mexicana en la competencia tras traerse a casa un cúmulo de preseas.

"Cuando los atletas consiguen medallas son acreedores a becas y también a un estímulo económico por medalla. Por lo regular sólo se premia una medalla, la mejor medalla que tengan, la sorpresa es que tanto para los atletas como para los entrenadores se les van a premiar todas la medallas obtenidas, gracias presidenta por ese apoyo", dijo el titular de la Conade.

Por su parte el clavadista Osmar Olvera destacó los avances que tuvieron en los Juegos Centroamericanos al romper un récord histórico de obtención de medallas con 407, más de 160 de ellas de oro.

Mañanera de Sheinbaum hoy 12 de agosto: Video completo