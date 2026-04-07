Llegan 500 militares más a Chihuahua para reforzar el despliegue operativo

Este martes, la Secretaría de la Defensa Nacional desplegó 500 efectivos del Ejército Mexicano y de la Guardia Nacional en el estado de Chihuahua.

Los elementos iniciaron un despliegue vía aérea desde el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México y de la 1/a Zona Aérea Militar en Santa Lucía, Estado de México, en cinco aeronaves de transporte estratégico y pesado de la Fuerza Aérea Mexicana, hacia los municipios de Ciudad Juárez, Chihuahua y Cuauhtémoc.

Los movimientos realizados tienen como finalidad reforzar el despliegue operativo que mantienen la 5/a y 42/a Zonas Militares en esa entidad federativa, ya que la semana pasada otros 500 efectivos de tropa fueron enviados a Ciudad Juárez.

La Sedena informó que con ello se busca contribuir en las acciones que realizan el Ejército, la Fuerza Aérea y la Guardia Nacional, para inhibir actividades ilícitas de grupos delictivos con presencia en los mencionados municipios.

La misión específica del personal desplegado, es la de actuar en coordinación con las autoridades de los tres órdenes de gobierno del estado de Chihuahua, realizando tareas de disuasión, prevención y patrullajes que generen un ambiente de tranquilidad, apegándose a lo establecido en la Ley Nacional sobre del uso de la Fuerza y respetando en todo momento los derechos humanos.

Sicarios derriban avioneta de empresa minera

Sicarios, presuntamente del cártel de Sinaloa o de Gente Nueva, derribaron a tiros una avioneta de supervisión minera que realizaba un vuelo de rutina sobre la Sierra Tarahumara, en la zona conocida como El Triángulo Dorado.

En la aeronave viajaba un empresario minero originario de Inglaterra, dos geólogos estadunidenses y un piloto chihuahuense. Este último logró efectuar un aterrizaje de emergencia en una pista del municipio de Guadalupe y Calvo, luego de que la avioneta tipo Cessna sufriera graves daños en el fuselaje tras recibir múltiples impactos de bala.

Debido a la imposibilidad de regresar a la ciudad de Chihuahua, donde había iniciado el vuelo, el piloto descendió con dificultad en la pista rural de Santa Rosalía de Carrizales, en las inmediaciones del Cerro Mohinora. Sin embargo, al ver aterrizar la aeronave, los sicarios la localizaron mediante un dron, desde el cual lanzaron artefactos explosivos que impactaron directamente y destruyeron la avioneta.

A pesar del ataque, los tripulantes lograron ponerse a salvo y el capitán alcanzó a emitir un llamado de auxilio por radio. Minutos después, elementos del Ejército mexicano acudieron al sitio y lograron rescatar a los cuatro ocupantes.

Este incidente ocurre a un mes del secuestro y asesinato de diez trabajadores de una empresa minera, también en la región, presuntamente perpetrado por grupos criminales que intentaban extorsionar a una compañía canadiense.

Los tripulantes de la avioneta se identificaron como parte del equipo técnico de Mina Drummond Gold Compañía Minera S.A. de C.V., encargada de diversos proyectos de exploración y operación minera en la zona.

jcp