Jubilados de la Cámara de Diputados piden adelantar negociaciones

La comisión de jubilados de la Cámara de Diputados buscará adelantar las negociaciones con las autoridades del órgano legislativo para que su demanda de otorgar recursos para reactivar el Numeral 23 y recuperar los beneficios obtenidos se integre durante la discusión y aprobación en el pleno, que arrancará el próximo lunes, luego de que el presupuesto sea avalado en comisiones.

“Nosotros queremos para el lunes, pero si me dice que el lunes o martes, nosotros acudiremos puntualmente y con la apertura al diálogo, pero firmes, firmes, firmes”, afirmó Alejandra Almorán, representante de los trabajadores jubilados de la Cámara baja y quien lidera las negociaciones por parte de los inconformes.

Aclaró que, en su demanda, no están solicitando nuevos beneficios, sino que se cumplan derechos laborales que recibieron durante más de cuatro décadas.

En diciembre de 2025 se modificó el acuerdo para condicionar su otorgamiento a la disponibilidad presupuestal de la Cámara, argumento con el que se suspendieron los pagos desde abril de este año, lo que obligó a los jubilados a realizar una serie de movilizaciones y a tomar los accesos de San Lázaro el miércoles pasado.

El bloqueo se levantó luego del compromiso del presidente de la Mesa Directiva, Raúl Bolaños-Cacho, de estudiar el pliego petitorio e instalar una segunda mesa de trabajo el próximo martes 14 de noviembre.

Sin embargo, para ese día podría haber quedado aprobado en el pleno el Presupuesto de Egresos de la Federación para 2027. Ante ello, los jubilados demandan que se adelante la reunión para el próximo lunes.

Almorán precisó que la exigencia de presupuesto para recuperar el Numeral 23 no se trata de “demandar una dádiva, ni tampoco es una prestación extraordinaria. Es la de siempre, la de 11 mil 991 pesos con 46 centavos”, subrayó.

También aclaró que el pago único de aproximadamente 56 mil pesos aceptado previamente por 248 jubilados no resuelve la controversia para los demás trabajadores ni extingue sus derechos.

Los procedimientos laborales que continúan en tribunales, señaló, deben seguir su curso.

La lideresa rechazó además las versiones del secretario general de la Cámara, Mauricio Farah, de que se hubiera despreciado una propuesta de 8 mil 800 pesos, y aseguró que no existe evidencia documental, grabaciones o videos que respalden esa afirmación. También dijo que “se tergiversaron sus dichos”.

Cuestionada respecto a la posibilidad de aceptar una cifra menor a la que demandan para alcanzar un acuerdo, respondió que cualquier decisión deberá consultarse con los jubilados y no será tomada unilateralmente por la comisión.

“Yo nunca me atrevería a tomar una decisión sin antes consultarla con los jubilados. Nunca lo he hecho”, sostuvo.

Aunque dijo confiar en el compromiso de los diputados que participaron en la primera reunión, no descartó que los jubilados vuelvan a bloquear las instalaciones si no obtienen una respuesta favorable.

“Son situaciones muy delicadas que se tienen que consultar con todos los jubilados. Yo no puedo tomar decisiones así. Lo consultaríamos”, advirtió.

Por último, insistió en que la comisión mantiene la disposición de negociar, pero demandó que la solución llegue antes de que se cierre la discusión presupuestal de 2027.