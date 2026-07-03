IMSS impulsa innovación científica para atención oncológica

Con el objetivo de fortalecer la atención médica contra el cáncer y promover la actualización científica, el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) celebró la primera edición de la Reunión Internacional de Radioterapia.

El evento, que tuvo lugar del 2 al 3 de julio en la Unidad de Congresos del Centro Médico Nacional Siglo XXI, reunió a especialistas de Brasil, España, Inglaterra y México para intercambiar experiencias y consolidar estrategias que permitan ofrecer una atención más segura, humana y de calidad a los pacientes.

Durante la inauguración, la doctora Alva Alejandra Santos Carrillo, directora de Prestaciones Médicas del IMSS, resaltó que la institución ha avanzado significativamente en la modernización de su infraestructura.

Foto: Especial

Destacó que, en los últimos tres años, se han renovado 20 de los 30 aceleradores lineales con los que cuenta el Seguro Social, consolidándose como la institución con mayor número de estos equipos en el país.

La doctora Santos Carrillo informó que el IMSS tiene proyectada la construcción de 12 centros de radioterapia adicionales, los cuales serán instalados en hospitales de Chiapas, Chihuahua y Michoacán. Este esfuerzo forma parte de la estrategia impulsada por la administración actual para ampliar la cobertura de servicios y acercar la atención especializada a más derechohabientes.

El doctor Enrique López Aguilar, titular de la Coordinación de Atención Oncológica, Donación y Trasplantes, subrayó que el reto institucional es reducir el rezago en los tratamientos, duplicar la disponibilidad de equipo médico y adoptar modalidades de vanguardia, como la radioterapia adaptativa, la modalidad FLASH y la radiocirugía.

Actualmente, México cuenta con cerca de 160 equipos de radioterapia, de los cuales 30 pertenecen al IMSS.

Foto: Especial

En el marco del encuentro, la doctora Beatriz Pérez Antonio, titular de la Coordinación de Unidades de Segundo Nivel, enfatizó la importancia de la celeridad en la atención oncológica.

“El tiempo para nuestros pacientes es vida, cada día de retraso en el diagnóstico y tratamiento oportuno reduce sus posibilidades de supervivencia. Optimizar la ruta del paciente no es una meta administrativa, es un imperativo ético”, declaró.

Con este evento, el IMSS reafirmó su liderazgo en la atención oncológica y su compromiso con la innovación tecnológica para enfrentar los retos que representan el cáncer y las enfermedades hematológicas en México.