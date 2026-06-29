El Contador / 29 de junio de 2026

1. Fitch Ratings recibió por quinta ocasión el reconocimiento como la Mejor agencia de calificación para bonos de mercados emergentes que otorga la firma GlobalCapital. Béatrice Hue, directora de Finanzas Públicas Internacionales de la agencia, señaló que esto representa la solidez de Fitch, su cobertura analítica, investigación y comentarios, así como el alcance de sus equipos de gestión de relaciones comerciales y desarrollo de inversionistas. Los premios GlobalCapital celebran desde hace 20 años la excelencia en los mercados internacionales de capital de deuda de las instituciones, con la votación entre los principales participantes del mercado, incluidos emisores y bancos de inversión.

2. El Consejo Empresarial Mexicano de Comercio Exterior, Inversión y Tecnología (Comce), que preside Sergio E. Contreras, celebró 75 años como organismo estratégico para la proyección internacional de México. En una reunión del Consejo Directivo Nacional estuvo presente Valentín Diez Morodo, presidente honorario del Comce, y el presidente de la Concamin, Alejandro Malagón Barragán. Los empresarios delinearon una agenda para temas como la organización del primer foro de mujeres exportadores, el 32° Congreso de Comercio Exterior Mexicano y la revisión de la estructura de representación internacional, y la participación empresarial en los acuerdos comerciales de México, como el T-MEC.

3. Hay que aprovechar que la Selección Mexicana tendrá otro partido esta semana y eso lo sabe Domino’s Pizza, operada por Alsea, que dirige Christian Gurría. Como parte de su campaña Sólo en México, sólo en Domino’s, busca atraer consumidores regalando más de 5 mil cupones para pizzas, lo que equivale a 1 millón de pesos en premios. Los ganadores podrán canjear el cupón del 29 de junio al 19 de julio. Además, para acompañar la fiesta deportiva junto a personalidades como Martinoli, Campos y Don Juve, la cadena implementó las Noches con Domino’s, ampliando el horario de la mayoría de sus tiendas de 9 am a 11 pm, y hasta la 1 am los fines de semana en sucursales seleccionadas.

4. Las adquisiciones en la industria tecnológica continúan y ahora es el turno de Qualcomm, dirigida por Cristiano Amon, la cual alcanzó un acuerdo para adquirir Modular Inc., cofundada y dirigida por Chris Lattner. Esta compra le permitirá reforzar capacidad para ofrecer una capa de cómputo de inteligencia artificial más optimizada para una amplia variedad de plataformas y casos de uso, así como en entornos de centros de datos y cómputo en el borde. Esto, porque Modular ha desarrollado software abierto y nativo de inteligencia artificial que se puede ejecutar de manera eficiente en múltiples arquitecturas de hardware. Se espera que la transacción se cierre en la segunda mitad de 2026.