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Guerrero crece 2.7% en su actividad económica: Beatriz Mojica

Beatriz Mojica refirió que este avance se explica por el crecimiento de 3.0% en actividades terciarias y de 2.4% en actividades secundarias. 

Por: Manuel Rodríguez

Mojica Morga subrayó que la inversión federal canalizada hacia Acapulco ha sido determinante para acelerar la reactivación económica.
Mojica Morga subrayó que la inversión federal canalizada hacia Acapulco ha sido determinante para acelerar la reactivación económica.Especial

La senadora Beatriz Mojica Morga destacó que el crecimiento del 2.7% en la actividad económica del estado durante el segundo trimestre del año refleja el impacto de las políticas impulsadas por la gobernadora Evelyn Salgado Pineda y el respaldo del Gobierno Federal.

De acuerdo con los datos más recientes del Indicador Trimestral de la Actividad Económica Estatal (ITAEE) del INEGI, Guerrero se situó en el lugar 12 a nivel nacional, aportando 0.03 puntos porcentuales a la variación general del país. Sectores económicos y dinamismo local

*El comportamiento de la economía estatal se registró de la siguiente manera:

Sector terciario (comercio y servicios): Creció 3.0%.

Sector secundario (industria y construcción): Creció 2.4%.

Sector primario (agricultura y pesca): Tuvo una disminución del -1.6%.

Mojica Morga subrayó que la inversión federal canalizada hacia Acapulco ha sido determinante para acelerar la reactivación económica, fortalecer la actividad turística e impulsar la creación de empleos en la región.

Asimismo, reiteró que la coordinación entre el ejecutivo estatal y la federación continúa generando resultados medibles en favor de las familias guerrerenses.

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