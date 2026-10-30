Guerrero crece 2.7% en su actividad económica: Beatriz Mojica

La senadora Beatriz Mojica Morga destacó que el crecimiento del 2.7% en la actividad económica del estado durante el segundo trimestre del año refleja el impacto de las políticas impulsadas por la gobernadora Evelyn Salgado Pineda y el respaldo del Gobierno Federal.

De acuerdo con los datos más recientes del Indicador Trimestral de la Actividad Económica Estatal (ITAEE) del INEGI, Guerrero se situó en el lugar 12 a nivel nacional, aportando 0.03 puntos porcentuales a la variación general del país. Sectores económicos y dinamismo local

*El comportamiento de la economía estatal se registró de la siguiente manera:

Sector terciario (comercio y servicios): Creció 3.0%.

Sector secundario (industria y construcción): Creció 2.4%.

Sector primario (agricultura y pesca): Tuvo una disminución del -1.6%.

Mojica Morga subrayó que la inversión federal canalizada hacia Acapulco ha sido determinante para acelerar la reactivación económica, fortalecer la actividad turística e impulsar la creación de empleos en la región.

Asimismo, reiteró que la coordinación entre el ejecutivo estatal y la federación continúa generando resultados medibles en favor de las familias guerrerenses.