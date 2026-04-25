Guardia Nacional realiza labores de proximidad social en la Feria de Puebla 2026

Elementos de la Guardia Nacional desplegaron actividades de acercamiento ciudadano durante la Feria de Puebla 2026, con presencia permanente en el recinto ferial instalado en el Centro Expositor de Puebla.

El personal operativo se ubicó en el Foro del complejo, donde desarrolló tareas de proximidad social, brindó orientación a visitantes y reforzó la vigilancia preventiva en coordinación con autoridades locales.

Elementos de la Guardia Nacional presentan circuito de adiestramiento y equipo operativo como parte de actividades de proximidad social en la Feria de Puebla 2026. Excélsior

La institución informó que estas acciones forman parte de su estrategia de vinculación comunitaria y prevención del delito en espacios de alta concentración.

Como parte de la jornada, se habilitó un módulo informativo en el que se presentó una muestra de adiestramiento canino, así como exhibición de uniformes, equipo táctico y vehículos oficiales utilizados en labores de seguridad y auxilio.

Familias completas se acercaron para conocer de cerca el trabajo que realiza la corporación en campo.

Dos binomios caninos, encabezados por los sargentos “Justo” y “Paz”, participaron en dinámicas con niñas, niños y adultos. Hubo demostraciones básicas de obediencia y ejercicios de interacción, lo que generó un ambiente más cercano entre la ciudadanía y la fuerza federal.

La Guardia Nacional difundió el número telefónico 088, línea de atención ciudadana disponible para recibir reportes, orientar denuncias y canalizar información relacionada con posibles conductas delictivas.

La institución reiteró que su presencia en este tipo de eventos busca fortalecer la confianza social, promover la cultura de la legalidad y mantener condiciones de seguridad durante el desarrollo de actividades masivas.

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