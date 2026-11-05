Fuga e incendio en ducto de Pemex en Jalisco deja 3 lesionados graves

Una fuga de hidrocarburo provocó un incendio en ductos de Pemex, a la altura del kilómetro 1 de la carretera Tototlán–Ocotlán.

El saldo preliminar es de tres personas lesionadas: dos hombres con quemaduras en aproximadamente 40 por ciento de su cuerpo, trasladados a un hospital de Guadalajara, y una mujer en estado grave, con quemaduras en 90 por ciento de su cuerpo, llevada a una clínica de Ocotlán.

Elementos de Protección Civil estatal y municipal atienden la emergencia.

Las emergencias generadas por fugas e incendios en la infraestructura de transporte de hidrocarburos demandan la activación de protocolos de contención de riesgos a cargo de las Unidades de Protección Civil y brigadas especializadas de Pemex.

La prioridad operativa consiste en el cierre de válvulas de sección para cortar el suministro de combustible, el aislamiento térmico perimetral para evitar la propagación del fuego a zonas habitadas y el traslado inmediato de las personas alcanzadas por la onda de radiación a centros de atención para grandes quemados.

La información continúa en desarrollo.