FINABIEN supera las 132 mil tarjetas para el envío de remesas; conoce sus beneficios

La directora de Financiera para el Bienestar, Rocío Mejía Flores, informó que el programa Tarjeta FINABIEN Paisan@ superó su meta de distribución, consolidándose como una de las principales herramientas del Gobierno de México para facilitar el envío de remesas.

“Ya tenemos 132,827 tarjetas al día de ayer, y lo interesante es que ya están enviando sus remesas”, señaló la funcionaria durante la conferencia matutina del 19 de marzo.

De acuerdo con los datos presentados, hasta esa fecha se han realizado 75,354 envíos de remesas, equivalentes a 37.7 millones de dólares, lo que refleja una rápida adopción del instrumento financiero entre la comunidad migrante.

La funcionaria subrayó que las tarjetas no solo han sido entregadas, sino que también se están activando exitosamente, lo que permite su uso inmediato para transferencias y pagos.

Un instrumento financiero para inclusión y acceso global

La Tarjeta FINABIEN Paisan@ forma parte de una estrategia federal orientada a mejorar la inclusión financiera de mexicanos en el extranjero, particularmente en Estados Unidos, facilitando el envío de dinero a sus familias de forma segura, práctica y sin intermediarios costosos.

El instrumento permite recibir depósitos, realizar compras en línea y en establecimientos físicos a nivel global, así como acceder a servicios financieros adicionales. Entre sus características más relevantes destaca que su expedición es gratuita y que está respaldada por redes internacionales de pago.

Además, ofrece funcionalidades como la posibilidad de recibir nómina, almacenar recursos y acceder a servicios complementarios como el seguro de repatriación, lo que amplía su alcance más allá del envío de remesas.

De acuerdo con los datos presentados, hasta esa fecha se han realizado 75,354 envíos de remesas, equivalentes a 37.7 millones de dólares Juan Carlos Buenrostro/Presidencia

Para tramitarla, los usuarios deben registrarse a través de la plataforma digital del Gobierno de México y completar un proceso de validación que incluye identificación oficial, comprobante de domicilio y verificación mediante aplicación móvil.

La expansión de este programa se produce en un contexto en el que las remesas continúan siendo uno de los pilares económicos del país, por lo que herramientas como la Tarjeta FINABIEN Paisan@ buscan optimizar su flujo y reducir costos para los usuarios.

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