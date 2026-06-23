Fibra Park Life llega a Bolsa para formalizar renta de vivienda

Fibra Park Life inició su etapa como emisora pública en la Bolsa Mexicana de Valores (BMV) con una propuesta enfocada en formalizar y profesionalizar el mercado de vivienda en renta en México, un segmento amplio, fragmentado y con baja presencia institucional.

La Fibra es la primera especializada en vivienda en renta en el país y busca adquirir, administrar y escalar activos residenciales estabilizados, con contratos formales, operación profesional y criterios de sustentabilidad.

De acuerdo con el Fideicomiso, la oportunidad de crecimiento está relacionada con las condiciones actuales del mercado habitacional. En México, 5.8 millones de hogares rentan una vivienda, pero 46% de los inquilinos lo hace sin contrato formal.

Además, 51% de quienes rentan lo hacen por falta de acceso hipotecario, mientras que la originación hipotecaria de la banca privada ha disminuido desde 2021 y acumula una caída de 37.5% frente a 2020.

Busca crecer portafolio

Durante la ceremonia, Gustavo Tomé, presidente del Comité Técnico de Fibra Park Life, señaló que los planes futuros del fideicomiso se centran en el crecimiento.

Con su llegada al mercado bursátil, Park Life podrá avanzar en la adquisición de nuevos activos residenciales y ampliar el acceso a vivienda institucional, sostenible y de alta calidad para más familias mexicanas”, destacó.

En el corto plazo, la Fibra prevé incorporar a su portafolio nuevos activos residenciales por un valor que supera los 5,000 millones de pesos. En el mediano, planea una emisión adicional de capital para fortalecer su estrategia de crecimiento y consolidación.

El plan de Park Life hacia 2030 contempla crecer de 287,000 a 1,300 unidades administradas y alcanzar un valor estimado de activos de alrededor de 10,000 millones de pesos.

Salida a la Bolsa

El Grupo Bolsa Mexicana de Valores celebró el tradicional Campanazo de Fibra Park Life, que opera bajo la clave de pizarra “PLIFE 26”, tras su debut en el mercado bursátil mexicano mediante una Oferta Pública Inicial por 268 millones de pesos.

La operación consideró la colocación de 1,218,178 Certificados Bursátiles Fiduciarios Inmobiliarios (CBFIs), a un precio de 220 pesos por certificado, con lo que la Fibra inició con un valor de capitalización cercano a 1,450 millones de pesos.

El portafolio inicial de Park Life está integrado por cuatro propiedades ubicadas en la Ciudad de México y Querétaro, con 287 unidades y un área bruta rentable aproximada de 20,279 metros cuadrados.

Además de su enfoque financiero, Park Life incorpora objetivos de sustentabilidad relacionados con eficiencia hídrica, reducción de consumo energético, administración profesional y medición de impacto.