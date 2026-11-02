Falla eléctrica en CMN Siglo XXI obliga a reprogramar 161 citas de radioterapia

El Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) confirmó una falla en el suministro de energía eléctrica en el área de radioterapia del Hospital de Oncología del Centro Médico Nacional (CMN) Siglo XXI.

Pese al incidente, la institución precisó que la unidad médica “continúa trabajando con normalidad en sus demás servicios".

De acuerdo con la información oficial, “ la falla fue exclusivamente en el área de radioterapia durante la instalación de dos nuevos aceleradores lineales”.

REPROGRAMAN 161 CITAS

El Seguro Social explicó que la falla eléctrica derivó en la suspensión de 161 citas que se tenían programadas para este lunes.

Por lo anterior, inició la reprogramación de los pacientes que fueron afectados a quienes se está contactando de manera directa para asignarles sus nuevos horarios.

“Todas las sesiones de radioterapia de los 161 pacientes se reprogramaron para esta noche y mañana por la mañana”.

En sus redes sociales, el director del IMSS Zoé Robledo, afirmó que se continuará brindando la atención médica.

“Estamos atendiendo la falla en radioterapia del Hospital de Oncología de Siglo XXI. Ningún paciente se queda sin su sesión: todas se reprogramaron.”escribió.

El Seguro Social también puntualizó que el resto de las consultas, hospitalizaciones y procedimientos médicos del Hospital de Oncología operan sin afectaciones, al tiempo que se mantendrán informada a la derechohabiencia sobre la conclusión de los trabajos técnicos.

Con respecto al corte de electricidad, el Instituto añadió que el transformador ya se trasladó al sitio donde quedará instalado y para no talar los árboles, la Comisión Federal de Electricidad (CFE) apoya para realizar las maniobras.