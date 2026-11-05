Estudiante de Chiapas expone proyectos de ciencia a Sheinbaum en Palacio Nacional

Xóchitl Guadalupe Cruz es una de las pocas personas que han logrado tener una audiencia con la Presidenta Claudia Sheinbaum difundida en redes sociales en tiempo real.

La joven de 17 años es oriunda de Chiapas, vive en San Cristóbal y estudia en un Centro de Bachillerato Tecnológico Industrial y de Servicios (CBTIS) de esa localidad.

Al salir de la audiencia, Xóchitl comentó que pudo exponerle a la presidenta algunos de los proyectos en los que ha laborado:

Reproducir La estudiante calificó el trato de Sheinbaum como "muy amable" y destacó haberse sentido cómoda durante la charla.

“Principalmente lo que es el calentador de agua y mi primer proyecto, sobre un perfume, y todas las investigaciones que he hecho”, explicó Xóchitl al salir de Palacio Nacional.

Sheinbaum recibió a la joven estudiante y a sus acompañantes, les dio un recorrido por algunas de las áreas de trabajo en las que se desenvuelve en Palacio Nacional y posteriormente dialogaron por cerca de 20 minutos.

“Fue un trato muy amable. Creo que es un persona muy amable y me sentí muy cómoda”, comentó la joven chiapaneca.

Dijo que no hicieron algún compromiso de un encuentro posterior ni de encontrarse de nuevo este fin de semana, cuando la presidenta realizará una gira de dos días por Chiapas.

La de Xóchitl es la primera audiencia que concede Sheinbaum y que se transmite en directo a través de redes sociales.