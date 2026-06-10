Ayúdanos a encontrar a Edgar Daniel Ramírez; desapareció en Cuautitlán Izcalli

La Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM) emitió un boletín de urgencia para localizar a Edgar Daniel Ramírez Arevalo, de 35 años de edad, quien fue reportado como desaparecido tras ser visto por última vez en el municipio de Cuautitlán Izcalli.

De acuerdo con la ficha de búsqueda con folio ODI/CUA/A/1034319/2026, la ausencia de Edgar Daniel fue reportada el 9 de junio de 2026, luego de que se perdiera contacto con él desde el pasado 7 de junio.

El hombre mide 1.68 metros de estatura, pesa aproximadamente 84 kilogramos y es de complexión mediana. Tiene tez morena, cabello negro, rostro cuadrado, ojos café oscuro medianos y nariz achatada.

Como señas particulares, presenta una cicatriz quirúrgica de aproximadamente 10 centímetros en la rodilla izquierda, además de una cicatriz por herida en la mano izquierda, en la cara dorsal.

Las autoridades informaron que los hechos ocurrieron en la colonia Cube Norte, en el municipio de Cuautitlán Izcalli, Estado de México.

Al momento de su desaparición vestía pantalón de mezclilla color azul marino, playera de algodón negra, chamarra azul marino con escudo de un equipo de futbol y tenis negros con líneas blancas.

La Fiscalía mexiquense solicitó la colaboración de la ciudadanía para aportar cualquier información que contribuya a su localización. Quienes tengan datos sobre su paradero pueden comunicarse al programa Odisea al teléfono (722) 283 20 12 o a la línea gratuita 800 89 029 40.

Las autoridades mantienen activa la búsqueda de Edgar Daniel Ramírez Arevalo y exhortaron a la población a reportar cualquier información que pueda ayudar a encontrarlo.