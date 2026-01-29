Discute con su primo durante borrachera y le clava un cuchillo

Una pelea entre primos en el municipio de San Pedro Garza García, en Nuevo León, dejó como saldo a un joven lesionado y a uno más detenido, este jueves 29 de enero.

De acuerdo con los primeros informes, ambos primos, de 21 años y originarios de Veracruz, pasaron la madrugada ingiriendo bebidas alcohólicas cuando, de pronto, tuvieron una discusión.

Horas después, alrededor de las 5:00 de la mañana, ya en su lugar de trabajo, en un establecimiento de autolavado, ambos jóvenes continuaron con la discusión. Sin embargo, en esta ocasión, uno de los primos sacó un cuchillo de entre sus pertenencias y atacó al otro, logrando lesionarlo.

La agresión ocurrió en el negocio ubicado entre la Privada Labastida y la Calzada Mauricio Fernández Garza.

La víctima resultó con una herida en la mano derecha, producto del ataque con el arma punzocortante. Tras lo ocurrido, se solicitó el apoyo de los cuerpos de auxilio, acudiendo al sitio una ambulancia de la Cruz Roja.

Debido a las lesiones que presentaba, el joven fue llevado de urgencia al Hospital Universitario.

Mientras tanto, la policía de San Pedro detuvo al presunto responsable, quien también tiene 21años de edad. El joven fue puesto a disposición del Ministerio Público

Joven secuestra a su amigo por una deuda

Días atrás, un joven fue privado de la libertad por uno de sus amigos, luego de una discusión originada por una deuda de mil pesos, en hechos ocurridos al interior de una casa ubicada en la avenida Torres Norte, en la colonia Hacienda El Palmar, en el municipio de Santa Catarina.

Fuentes revelaron que la víctima fue identificada como Dilan Alexander Mata, acudió al inmueble tras ser citado por conocidos con quienes mantenía una relación de amistad. Sin embargo, una vez en el lugar, la reunión derivó en una discusión por el pago del dinero que presuntamente había sido prestado con anterioridad.

Discusión termina en secuestro

Según el testimonio recabado, durante el altercado verbal, dos jóvenes sometieron a la víctima, la amarraron y la mantuvieron retenida contra su voluntad dentro del domicilio, exigiéndole el pago inmediato del efectivo. El joven permaneció privado de la libertad durante un lapso, sin posibilidad de salir del inmueble.

Se reveló que los presuntos agresores utilizaron la intimidación física para presionar a la víctima, lo que elevó el nivel de riesgo y configuró el delito de privación ilegal de la libertad.

Víctima escapa y pide ayuda

En un momento de descuido, Dilan Alexander Mata logró liberarse y escapar por una ventana. Una vez en el exterior, pidió auxilio a personas que transitaban por el sitio, quienes al conocer lo ocurrido dieron aviso inmediato a las autoridades a través del número de emergencias.

Minutos después, elementos de la policía municipal de Santa Catarina arribaron al lugar y brindaron apoyo a la víctima, quien presentaba signos de alteración emocional derivados del incidente.

Tras el operativo implementado en el domicilio, las autoridades lograron la detención de Fernando Emmanuel N., quien fue señalado como uno de los presuntos responsables de la privación de la libertad. El detenido fue puesto a disposición del Ministerio Público, donde se determinará su situación jurídica en las próximas horas.

Las autoridades continúan con las investigaciones para establecer la participación de una segunda persona involucrada en los hechos y deslindar responsabilidades conforme a la ley.

Detienen a hombre acusado de matar a su esposa

Un hombre acusado de asesinar a su esposa en el municipio de Sabinas Hidalgo fue detenido por elementos de la Agencia Estatal de Investigaciones, tras ser localizado en la ciudad de Monterrey.

La Fiscalía General de Justicia del Estado informó que el detenido fue identificado como Ricardo, de 43 años de edad, quien fue capturado el pasado lunes 26 de enero en calles de la colonia Industrial, donde se ejecutó una orden de aprehensión en su contra por el delito de feminicidio.

De acuerdo con las investigaciones, el ahora imputado mantenía una relación matrimonial con la víctima, con quien vivía en el mismo domicilio.

Las autoridades señalaron que esta condición de cercanía y confianza habría sido aprovechada para ejercer violencia contra la mujer, en hechos registrados en la colonia Las Misiones, en el municipio de Sabinas Hidalgo, el pasado lunes 19 de enero.

jcp