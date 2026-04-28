En el Día Mundial de la Salud, Kenvue y Fundación IMSS firman convenio para impulsar autocuidado

En el marco del Día Mundial de la Salud, Kenvue anunció la firma de un convenio de colaboración con Fundación IMSS, A.C., enfocado en el empoderamiento de las personas a través del autocuidado y la educación, juntos por una sola salud.

Fundada en 2003, la Fundación IMSS es una asociación civil autónoma y sin fines de lucro dedicada a mejorar la calidad de vida de las y los derechohabientes del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) y sus familias. Una de sus funciones vitales, y de donde se desprende la importancia de esta alianza, es contribuir a la educación continua y capacitación de la comunidad científica y el personal de salud del Instituto, así como el público en general.

A través de este convenio, Kenvue busca fortalecer la cultura del autocuidado en el marco de las actividades de la Fundación IMSS, promoviendo la integración de rutinas diarias que generan un impacto relevante en el bienestar de las personas, como la higiene bucal, el cuidado de la piel, la protección solar o el manejo del dolor, dentro de la agenda de salud nacional.

"En Kenvue creemos en el poder extraordinario del cuidado diario. Ante los retos de salud que enfrenta México, sabemos que el empoderamiento de las personas a través de rutinas de autocuidado y la prevención son herramientas transformadoras. Nos enorgullece aliarnos con una institución tan relevante como la Fundación IMSS para coadyuvar en el fortalecimiento de la cultura del autocuidado con el apoyo de los profesionales de la salud, quienes son el primer frente de bienestar para millones de familias", destacó Gustavo Ledesma, director de Asuntos Corporativos LATAM Norte a Sur en Kenvue.

Esta alianza busca generar un efecto multiplicador en el primer nivel de atención, teniendo en el centro la oportunidad de brindar apoyo en la capacitación de los profesionales de la salud, dotándolos de mejores herramientas para que sean ellos quienes promuevan la práctica del autocuidado diario en las comunidades.

Esto resulta vital para potenciar las estrategias de salud pública vigentes en el país, orientadas a combatir problemas como la alta incidencia de caries infantil desde las escuelas, asegurando que el personal de salud cuente con información actualizada para su implementación. "Este convenio nos permite robustecer la capacitación que brindamos al personal del Instituto, asegurando que cuenten con conocimientos actualizados en materia de prevención y autocuidado para hacer frente a las nuevas realidades de salud de nuestra población", señaló Ana Lía García, directora general de la Fundación IMSS.

Con esta firma, Kenvue refuerza su compromiso y su papel como aliado estratégico en México, sumando esfuerzos con la sociedad civil para que la prevención y el autocuidado se conviertan en una cultura cotidiana. Con ello, se contribuye no solo a ampliar el acceso a educación en salud, sino también a aliviar la carga del sistema sanitario mediante la prevención y disminución de padecimientos que pueden evitarse.