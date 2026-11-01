Detienen a seis jóvenes que portaban arma de utilería en Halloween

Un total de seis jóvenes, cuatro mujeres y dos hombres fueron detenidos por la Policía Estatal dentro del operativo de Halloween, que lleva a cabo la Secretaría de Seguridad Pública de Durango.

Las personas aseguradas fueron sorprendidas con huevos, un arma de utilería, y otros objetos además de estar consumiendo bebidas alcohólicas.

Fue durante la noche del viernes que los uniformados realizaban recorridos por diferentes puntos de la ciudad capital, cuando observaron a los asegurados que estaban embriagándose en plena calle.

El arma asegurada Foto: Especial

Durante la revisión los agentes comprobaron que cargaban unos huevos, un arma de utilería con la que pretendían cometer algunos ilícitos, así como otros objetos.

La detención ocurrió en el centro comercial Ley el Alacrán por Circuito Interior.

Los jóvenes fueron puestos a disposición de la autoridad administrativa.