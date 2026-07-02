Detienen a hombre en Monterrey por incitar a sus perros a morder a una mujer

Un hombre fue detenido por incitar a sus perros a morder a una mujer a la cual le causaron lesiones, en Monterrey.

La Secretaría de Seguridad Pública del ayuntamiento informó que policías municipales detuvieron al presunto en calles del centro de la ciudad por amenazar sin razón aparente a la víctima e incitar a sus dos perros a morderla.

El detenido fue identificado como Fernando U, de 58 años. La captura se realizó en el cruce de las calles Francisco I Madero y Juan Álvarez.

Los policías se trasladaron al lugar de los hechos cuando personal de la Central de Radio del C4 reportó una femenina que estaba siendo atacada por un perro.

El detenido fue identificado como Fernando U, de 58 años. La captura se realizó en el cruce de las calles Francisco I Madero y Juan Álvarez. Cortesía

Al arribar al lugar observan a un can mordiendo a la mujer por lo que se lo quitan de encima. La víctima reveló que iba caminando por la banqueta y entonces se le acercó Fernando U, quien traía un par de perros y la amenazó sin razón aparente.

La mujer no le hizo caso y avanzó, pero el sujeto la persiguió y le dio la orden a los canes que la atacara por lo que uno le lanzó una mordida al tobillo.

El hombre fue detenido y puesto a disposición del Ministerio Público mientras que los animales quedaron bajo el resguardo de Salud y Bienestar Animal del ayuntamiento de Monterrey.