Deepkakes y boots apuntan a campañas

Una guerra de bots, deepfakes y perfiles inflados de políticos prefiguran las campañas electorales de 2027, ante la omisión de senadores y diputados para aprobar un marco regulatorio para el uso de la Inteligencia Artificial (IA) y, en particular, para su aplicación en las contiendas políticas.

A la fecha, el Congreso de la Unión mantiene congeladas 67 iniciativas de ley, de un total de 85 presentadas desde 2023, para regular el uso de la IA en el país. Las que se han aprobado básicamente son exhortos sobre el buen uso de la IA, y están frenadas, al menos, cinco propuestas legislativas, enfocadas al uso de esta herramienta en las campañas electorales.

Entre las reformas que no se han aprobado está la iniciativa de la Presidencia de la República, presentada el 25 de febrero pasado, la cual plantea la regulación del uso de la IA para fines políticos y la prohibición de bots y otros mecanismos artificiales en las redes sociales, que se usan para desprestigiar a los oponentes políticos.

Hoy, ante la imposibilidad de aprobar enmiendas de carácter electoral para el próximo año, los bots (personalidades falsas en redes sociales), y los deepfakes, es decir videos, audios e imágenes alterados, así como perfiles manipulados de los candidatos, serán protagonistas centrales rumbo a los comicios del 6 de junio de 2027.

La propuesta legislativa de la presidenta Claudia Sheinbaum también planteaba que, en contextos electorales, los partidos y candidatos informen, con claridad, cuando utilizan inteligencia artificial en sus campañas y en sus mensajes, así como los recursos erogados para ello.

En las elecciones intermedias del próximo año se elegirán 17 gobernadores, 500 diputaciones federales, mil 88 diputados locales, al menos mil 802 presidentes municipales y 16 alcaldes de la Ciudad de México.. Generada por IA

En las elecciones intermedias del próximo año se elegirán 17 gobernadores, 500 diputaciones federales, mil 88 diputados locales, al menos mil 802 presidentes municipales y 16 alcaldes de la Ciudad de México.

En entrevista con Excélsior, la doctora en Derecho y experta en cultura digital, Laura Coronado Contreras, señaló que, ante el vacío legal en la materia, corresponderá a la ciudadanía informarse verazmente para no ser engañada por bots, fakes (noticias falsas) y candidatos que luzcan atributos gracias a la IA.

—Al no existir una regulación acorde en materia de Inteligencia Artificial para las campañas, ¿es previsible que estas se conviertan en una guerra de bots?, preguntó este diario.

—Es importante resaltar que los ciudadanos no somos tan inocentes y que podemos distinguir aquellos temas orgánicos de los trending topics, hechos a la medida para beneficiar a alguien.

El problema no reside en el bot o las granjas de ellos, sino en que nos detengamos sólo a que ‘confirmen’ nuestras propias etiquetas y sesgos”, señaló Coronado Contreras.

La IA en las campañas electorales

La Inteligencia Artificial puede ser utilizada para el diseño de campañas electorales, pero también campañas negras para desprestigiar al oponente político, difundiendo en redes noticias faltas del adversario, con el objetivo de impactar en el votante.

Así, mientras la IA puede utilizarse por los candidatos para redactar discursos, correos electrónicos, comunicados de prensa y guiones para spots, también podrá usarse para crear conversaciones falsas, imágenes o videos alterados, que puedan ser utilizados en contra del adversario.

En una sociedad en donde todo es instantáneo y sin filtros, la posibilidad de crear cualquier tipo de contenido alterado o totalmente falso en audio, vídeo, imágenes, se vuelve un riesgo inminente.

Antes, se necesitaban horas de edición y ahora todo es posible en segundos y los usuarios no contamos con las habilidades para detectar aquello producido, frente a lo real, pero tampoco las plataformas pueden hacerlo”, alertó Laura Coronado, doctora en Derecho por la Universidad Complutense y catedrática de la Universidad Anáhuac.

—¿Qué aspectos de la Inteligencia Artificial deben regular las leyes en materia electoral?, preguntó Excélsior.

—En materia electoral no sólo enfrentamos el problema de la desinformación, sino además el de la violencia digital. Aún nos falta mucho por construir en materia de género, pero a esa batalla debemos añadir el contenido creado con IA que esté destinado a vulnerar la participación de más mujeres como candidatas y votantes, dijo la entrevistada.

No se trata de un asunto menor (legislar sobre la IA en las campañas) que debe relegarse como una anécdota o catalogarse de humor. El daño, que puede constituir la violencia digital de género, es un hecho sumamente tangible”, destacó la especialista.

Coronado Contreras comentó que hace años se hablaba de las “benditas redes sociales” como un medio cercano, económico, rápido y poco regulado para realizar campañas.

Sin embargo, “hoy nos percatamos de su enorme impacto e inclusive hemos visto gobernantes que realizan sus actividades de la mano de las redes y de la IA como el presidente de nuestro país vecino, Donald Trump”.

La iniciativa presidencial para regular el uso de la Inteligencia Artificial en las campañas electorales, advirtió la integrante de la Academia Mexicana de Ciberseguridad y Derecho Digital, tendría que analizarse detenidamente para no afectar otros derechos sustantivos.

La iniciativa es una invitación a utilizar de manera ética a la IA, aunque lamentablemente, es poco viable su implementación. Por ejemplo, eliminar los bots sin censurar a usuarios reales es un escenario que toca un derecho fundamental como la Libertad de Expresión y que haría menos democrática y participativa a la comunidad”, consideró.

Laura Coronado indicó que toda norma legislativa que pueda aprobarse en el Congreso de la Unión, deberá tener como premisa fundamental el prevenir riesgos sobre el uso de la Inteligencia Artificial, más que centrarse en sanciones para los potenciales infractores.

El advenimiento de la IA profundizará muchas problemáticas. Tristemente, aún no entendemos que la labor ni siquiera es en sancionar sino en prevenir”, consideró.

Apuntó que más allá del uso sin límites de esta tecnología en las próximas campañas, los mexicanos debemos considerar que la IA llegó para quedarse y bajo esa premisa, los ciudadanos tendremos que madurar para convertirnos en verdaderos ciudadanos digitales, marcando límites a su uso.

Esto último es lo que debemos rescatar como sociedad, que dejemos a un lado los likes o la presión por el número de vistas y nos convirtamos en verdaderos ciudadanos digitales, libres, conscientes, informados y, especialmente, abiertos al diálogo.

También es importante destacar que no podemos delegarle a la IA nuestras decisiones sobre nuestros derechos”, consideró la autora del libro La Regulación Global del Ciberespacio (Porrúa, 2017).

Sin leyes para IA

Aunque en el Senado existe la Comisión de Análisis, Seguimiento y Evaluación sobre la Aplicación y Desarrollo de la IA, ésta sólo se ha limitado a realizar exhortos para aplicar la IA a la educación o para el eficaz trabajo del Poder Judicial.

Cargos federales y locales que se renovarán durante la jornada electoral concurrente de 2027. Generada por IA | Jimena Campuzano

El rezago en la aprobación de leyes en el Senado y Cámara de Diputados para regular la Inteligencia Artificial, tiene 85 iniciativas presentadas con 67 sin aprobar, de acuerdo con el análisis México en la Búsqueda de una Ley para la Inteligencia Artificial, de la Universidad Anáhuac México, coordinado por el maestro Enrique Alberto Rocha.

Básicamente se han aprobado reformas a la Ley Federal del Trabajo y a la Ley del Derecho de Autor para proteger la explotación comercial de la voz e imagen de creadores e intérpretes frente a la IA generativa, publicadas el 14 de mayo de 2026 en el Diario Oficial de la Federación (DOF).

Una de las iniciativas “congeladas” en el Congreso de la Unión es la propuesta presidencial para regular el uso de la IA en campañas electorales, prohibir su uso para clonar voz o imágenes con fines electorales, práctica que ha comenzado a expandirse en redes sociales.

El objetivo es evitar montajes, deepfakes y campañas negras que puedan influir en el electorado mediante la suplantación de identidad o la difusión de información falsa.

La propuesta contempla otorgar al INE facultades para ordenar la suspensión inmediata de campañas digitales cuando se detecte el uso de cuentas automatizadas o mecanismos artificiales para distorsionar la conversación.

Según el estudio publicado por la Universidad Anáhuac el 29 de junio pasado, más del 70 por ciento de la comunidad digital en México dice no saber si existen reglas, lineamientos o éticas de uso de la IA.

El 68% teme la suplantación de identidad y agresiones a su intimidad gracias a los deepfakes, y 60% reporta ignorar que la IA explota y entrena con sus datos personales.